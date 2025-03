The Chosen - A Última Ceia: episódios da quinta temporada serão exibidos no cinema; veja data

A 5ª temporada da série bíblica The Chosen (Os Escolhidos), um sucesso entre o público cristão, já tem data de estreia. Os primeiros episódios serão exibidos nos cinemas a partir de 10 de abril, em mais de 40 países, incluindo o Brasil. O lançamento ocorre pouco antes da Páscoa, que será celebrada em 20 de abril. Os demais capítulos estarão disponíveis em plataformas de streaming ainda em 2025.

Veja também Zoeira Ator, apresentador e ex-surfista Daniel Sabbá morre aos 70 anos, no RJ Zoeira Ator do filme 'A Guerra do Hambúrguer', Jan Schwieterman, morre aos 52 anos

Lançada em 2017, The Chosen narra histórias da Bíblia, focando na passagem de Jesus pela Terra sob a perspectiva de seus discípulos. A série traz uma abordagem humanizada e detalhada, destacando personagens como Maria Madalena, Nicodemos, Simão Pedro e Mateus, apresentados ao público de maneira mais próxima.

Criada e dirigida por Dallas Jenkins, The Chosen é a primeira série de TV produzida de forma independente. Segundo os produtores, a produção já acumulou mais de 600 milhões de visualizações em plataformas ao redor do mundo, incluindo a Netflix.

No final de 2024, foi anunciado que The Chosen deixaria o catálogo da Netflix. Atualmente, a série pode ser assistida no aplicativo da série e no site oficial de The Chosen. Além disso, as três primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video.

Quinta temporada de The Chosen

Com o subtítulo A Última Ceia, a nova temporada terá 10 episódios e abordará os eventos da Semana Santa, período que antecede a crucificação de Jesus.

Sinopse da temporada

“A mesa está posta. O povo de Israel dá boas-vindas a Jesus como rei, enquanto seus discípulos aguardam sua coroação. Mas, em vez de confrontar Roma, ele vira a mesa sobre a celebração religiosa judaica. Com seu poder ameaçado, os líderes religiosos e políticos do país farão de tudo para garantir que esta seja a última ceia de Jesus".