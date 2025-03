Bebê de Thayse Teixeira sofre acidente doméstico e influenciadora diz que viveu um milagre; vídeo

A influenciadora e ex-Fazenda Thayse Teixeira revelou em seu Instagram o susto que passou com o seu filho Leonardo, de apenas seis meses. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança na cozinha mostra o bebê rolando do carrinho e caindo de cabeça no chão.

Em seus stories, chorando, Thayse disse que foi uma queda forte e "que é muito alto o carrinho". A criança foi levada ao hospital para fazer exames no Hospital Israelita Albert Einstein.

Veja vídeo

Apesar do susto, ela disse que o bebê está bem e que os exames não mostraram gravidade no ocorrido. "Eu tava aqui assistindo aos stories da pediatra e, gente, é porque tem hora que você fica meio que anestesiada, sabe? E não para pra pensar na hora em certas coisas. Ela disse que isso poderia ter causado traumatismo craniano e eu desabei, vocês não estão entendendo. Deus é muito bom!", disse.

"Poderia ter acontecido tanta coisa, eu não tenho nem dúvidas de que Deus estava aqui naquele momento, colocou a mão e amorteceu, porque, gente, foi uma queda muito forte, é muito alto aquele carrinho", relatou em seus stories.

Ela também aproveitou para agradecer à equipe do hospital pelo atendimento no momento de sufoco. "E Leozinho tá ali com vida, no quarto, respirando bem", disse, chorando.