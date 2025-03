Whindersson Nunes recebe alta de clínica psiquiátrica e reencontra os pais

O humorista e youtuber Whindersson Nunes recebeu alta, nessa quinta-feira (27), da clínica psiquiátrica onde estava internado desde fevereiro, em São Paulo. Por meio do Instagram, o comediante publicou uma selfie em que aparece "estrangulando" o próprio reflexo com a legenda "lili cantou", uma abreviação da palavra "liberdade".

Hidelbrando de Souza Batista, pai de Whindersson, compartilhou o reencontro com o filho nas redes sociais. "Bem-vindo à sua rotina. Que essa nova fase de sua vida seja diferente de tudo. Que seja repleta de coisas boas. Só coisas boas", escreveu.

Valdenice Nunes, mãe do Whindersson, também celebrou o retorno do humorista. "Ele chegou com força total. Vamos que vamos. Bem-vindo de volta para nos alegrar e fazer nossas vidas mais felizes com todos seus fãs. Te amo", afirmou.

Por que Whindersson estava internado?

Whindersson se internou em uma clínica psiquiátrica por conta própria, "buscando tratamento para o próprio bem-estar". Essa informação foi compartilhada pela assessoria do artista ao portal Hugo Gloss no fim de fevereiro. Desde então, Hidelbrando assumiu o papel de atualizar os fãs do estado de saúde do filho.

Em publicações feitas no último mês, o pai do humorista assegurou que ele estava bem e explicou o motivo de não fazer visitas. "Não visitamos ele, porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar ele todos os dias, ele está bem, passa as informações para a gente", declarou.

O comediante sempre foi aberto para falar sobre a própria saúde mental. Em entrevistas, ele compartilhou a luta contra o abuso de substâncias químicas e a depressão. Em 2018, ele chegou a fazer uma pausa na carreira para buscar apoio psicológico.

