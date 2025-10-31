Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Casal Melqui Ferraz e Denisson Santos atualmente e antes de se relacionarem

Zoeira

Casal de ex-seminaristas abre conta em plataforma de conteúdo adulto: ‘Descobrir os mistérios’

Melqui Ferraz e Denisson Santos assumiram namoro após deixarem a vida religiosa

Lucas Monteiro 20 de Outubro de 2025
Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Luan e Caio juntos em fotos de redes sociais

Zoeira

Luan Alencar é agredido pelo namorado em Paris, diz mãe do influenciador

Caio Cerqueira teria espancado a vítima com socos, chutes e empurrões

Redação 26 de Setembro de 2025
Crianças vistas em silhueta, de costas para a câmera, em uma área externa ensolarada. Uma delas levanta o braço, enquanto a outra parece estar em movimento, com uma perna erguida. Ao fundo, há gramado, uma casa térrea com telhado de telhas vermelhas, postes e fios de energia, sob um céu azul com nuvens esparsas.

PontoPoder

Morada Nova (CE) sanciona lei para combater adultização infantil digital no município

O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará

Ingrid Campos 12 de Setembro de 2025
provedor ataque barra internet facção vigilante rendido

Segurança

Mulher investigada por ataque a sede de provedor de internet em Fortaleza é presa; veja vídeo

O ataque a sede do provedor aconteceu no último dia 30 de agosto

Redação 05 de Setembro de 2025
Detenção de adolescente em alagoas. A imagem dele está borrada por ser menor de idade

Alagoas

Adolescente detido tinha foto e CPF da mãe de psicóloga ameaçada após participar do vídeo de Felca

Ele também é suspeito de outros crimes, como estupro virtual, venda de material pornográfico infantil, apologia ao nazismo, ataque a pessoas em situação de rua e extorsão

Redação 31 de Agosto de 2025
Tirullipa puxa biquíni de influenciadora na piscina e é expulso da Farofa da Gkay

Zoeira

MPCE confirma denúncia contra Tirullipa por importunação sexual a três mulheres

Episódio ocorreu durante a Farofa da Gkay, em 2022

Lucas Monteiro 19 de Agosto de 2025
Hytalo Santos e o marido Euro transferidos de presídio

País

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)

Redação 18 de Agosto de 2025
Felca ao lado de Serginho Groisman no

Zoeira

Altura de Felca chama atenção em participação no 'Altas Horas'

O influenciador digital participou do programa exibido no sábado (16)

Redação 17 de Agosto de 2025
Diva Gomes ao lado de Manoel Gomes

Zoeira

Ex de Manoel Gomes relata abandono do cantor: ‘Sem explicação’

Diva Gomes, 42, é influenciadora e mãe de dois

Redação 28 de Julho de 2025
1 2 3