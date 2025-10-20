Casal de ex-seminaristas abre conta em plataforma de conteúdo adulto: ‘Descobrir os mistérios’

O casal de ex-seminaristas Melqui Ferraz e Denisson Santos abriu uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto poucos dias após assumir publicamente o relacionamento.

Após a repercussão do romance, Denisson compartilhou nas redes sociais que, após inúmeros pedidos dos seguidores, os dois decidiram atender ao público e divulgar o perfil oficial.

“Pedido feito é pedido aceito. Vamos lá? Descobrir os mistérios?”, escreveu Denisson ao anunciar a novidade.

Legenda: Denisson compartilhou nas redes sociais após inúmeros pedidos dos seguidores para que criassem a conta na plataforma. Foto: Reprodução / Redes sociais.

A conta está hospedada na plataforma brasileira Privacy, especializada em conteúdo erótico. As assinaturas variam entre R$ 25 por um mês, R$ 37,50 por três meses e R$ 75 por seis meses, com descontos progressivos.

Dezenove mídias — entre fotos e vídeos — já foram publicadas no perfil.

Do seminário ao romance público

Melqui Ferraz revelou que, após anos vivendo em celibato, decidiu deixar o seminário para viver o relacionamento que sempre sonhou ao lado de Denisson Santos.

Segundo ele, o período na vida religiosa foi marcado por conflitos entre o desejo de servir à Igreja e o sentimento que descobriu pelo colega. Melqui contou ainda que, para tentar afastá-los, superiores chegaram a transferi-los de cidade.

A história do casal viralizou nas redes sociais, despertando curiosidade e dividindo opiniões entre internautas.