Grazi Massafera reage a rumores sobre romance com Murilo Benício

Prestes a estrear como par romântico na novela “Três Graças”, nova produção das 21h da Globo, Grazi Massafera e Murilo Benício participaram do “Domingão com Huck” deste domingo (19) e comentaram sobre a convivência nos bastidores da nova produção. Entre risadas, os atores também reagiram às brincadeiras sobre um possível envolvimento fora das telas.

Luciano Huck aproveitou o clima descontraído para relembrar a recente participação da dupla no programa “Angélica ao Vivo”, exibido na última quinta-feira (16), no GNT. Na ocasião, Tatá Werneck fez uma piada que rapidamente viralizou: “Dou R$ 1 mil que daqui a seis meses vocês estão juntos”, disse a humorista, arrancando risadas da plateia.

Durante o “Domingão”, Huck voltou ao tema. “Acho que a Tatá que puxou: o Murilo tem a tradição, na TV brasileira, de casar com as suas... Né? Ele tem um longo histórico, uma ficha corrida grande. Já virou fofoca de internet”, brincou o apresentador.

Veja também Culinária Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo Zoeira Vídeo mostra Buzeira carregando espingarda ao ver cerco da PF

Murilo, que reagiu com naturalidade, chegou a cantar para descontrair, mas foi interrompido por Grazi, que respondeu com bom humor à “aposta” de Tatá. “Vocês estão estragando agora. Vocês ficam falando tanto que ele faz isso, que ele não vai fazer agora”, afirmou a atriz, arrancando gargalhadas da plateia.

Na sequência, o ator entrou na brincadeira e devolveu o comentário com ironia: “Porque aí é óbvio, né? Eu não posso ser uma pessoa óbvia”, disse.

O momento de descontração terminou com uma surpresa para Grazi: a atriz recebeu uma mensagem carinhosa de Lília Cabral, com quem já contracenou. A veterana elogiou o talento da colega e desejou sucesso para Grazi, que viverá a primeira vilã.