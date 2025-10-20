Diário do Nordeste
Vídeo mostra Buzeira carregando espingarda ao ver cerco da PF

Influenciador disse que, de início, confundiu os agentes com criminosos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem mostra, à esquerda, Buzeira exibindo dinheiro e, à direita, imagem de câmera de segurança registrando Buzeira em ambiente doméstico ao carregar espingarda após ver agentes da Polícia Federal cercando sua casa antes dele ser preso, em 14de outubro de 2025.
Legenda: Imagens mostram momentos antes dele ser preso no Interior de São Paulo.
Foto: Reprodução/Instagram e TV Globo.

O sistema de monitoramento interno da casa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, flagrou o momento em que ele carregou uma espingarda calibre 12 ao notar que sua casa estava cercada, em Igaratá, no Interior de São Paulo.

As imagens, divulgadas com exclusividade pelo Fantástico nesse domingo (19), mostram os últimos momentos antes do criador de conteúdo ser preso pela Polícia Federal, na última terça-feira (14), suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.  

O que aconteceu?

Na gravação, que tem quase seis minutos, sem cortes, é possível observar Buzeira, no quarto, se surpreendendo ao olhar pela janela de casa, por volta das 6 horas, e ver os policiais cercando o local. 

Em seguida, ele avisa à esposa, que rapidamente se levanta e aponta para um celular. O jovem pega o dispositivo e segue para outro cômodo, enquanto a mulher vai atrás dele.

Então, Buzeira abre o armário, pega uma espingarda, a carrega e sai.

Ao retornar, ele guarda a arma e fica com um celular nas mãos. Depois, a filha do casal, de somente 4 anos, levanta e presencia o pai voltar ao quarto e pegar a armamento novamente, além de mais munição.

Na operação, os agentes de segurança apreenderam uma espingarda calibre 12, três pistolas, um revólver e um rifle.

VEJA VÍDEO

Influenciador pensava ser um assalto

Nas redes sociais, a equipe de Buzeira afirmou que, inicialmente, ele pensou que os agentes cercando a residência fossem criminosos.

Após solicitar que a esposa ligasse para a Polícia Militar, ele teria pegado o armamento, que seria registrado no nome dele, para "defender e proteger sua família".

A Polícia Federal informou que Buzeira possui registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), mas destacou que ele não tinha autorização para manter as armas naquela residência, nem as manter ao alcance de outras pessoas. 

Ainda conforme o comunicado, ao perceber que se tratava de uma abordagem policial, o influenciador teria liberado a entrada da PF.  

No entanto, o relatório da ação detalha que houve "diversas tentativas de forma amigável para que Buzeira" abrisse a porta da casa. Como elas não foram atendidas, os agentes tentaram arrombar a entrada. Então, o irmão do influenciador permitiu o acesso dos policiais pela sacada.

"Estão tentando fazer de tudo para derrubar uma pessoa honesta. Bruno é inocente e tudo vai ser comprovado, e cada um vai responder por cada ato injusto", finaliza a nota da equipe de Buzeira, acompanhada de um print que mostra um registro de ligação realizada às 5h56 para o número 190 (Polícia Militar). 

Por que Buzeira foi preso?

A ação da Polícia Federal que resultou na prisão do influenciador foi deflagrada com cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), já que um dos investigados estava em território alemão.

Segundo as apurações das autoridades, o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.

Segundo a PF, parte dos valores movimentados teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, conhecidas como bets.

Ao todo, 11 ordens de prisão foram expedidas, sendo a de Buzeira uma delas, além de 19 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

As medidas judiciais incluíram ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando a descapitalização da organização criminosa e a reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas, conforme a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.

Quem é Buzeira?

O influencer de 28 anos ficou famoso nas redes sociais ao realizar rifas e sorteios. Atualmente, acumula mais de 15,3 milhões de seguidores no Instagram. 

Nascido no bairro Itaquera, na zona leste de São Paulo, chegou a tentar ser jogador de futebol e MC, conforme detalhou em entrevista ao Jornal de Brasília.

Ele cursou ensino superior em Tecnologia do Comércio Exterior e trabalhou na empresa alemã DB Schenker, mas acabou saindo por não sentir que se encaixava. 

"Estava insatisfeito porque não consegui subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao mesmo periódico.

Rifas e ostentação

Em 2020, Buzeira realizou a primeira rifa ao sortear a própria moto, com cotas de R$ 2. Na época, disse ter ganhando R$ 40 mil.

Ele seguiu no ramo, realizando parcerias com outros criadores de conteúdo e chamando as rifas de "ações". Ainda ao Jornal de Brasília, contou ter investido em marketing digital, o que teria lhe rendendo um lucro de R$ 3 milhões.        

Com o passar do tempo, passou a compartilhar uma vida de ostentação, comprando diversos carros de luxo e viajando, em classe executiva, para destinos como Dubai, França e Inglaterra.   

Alvo de operação da PF

Em 2022, Buzeira foi citado em ação da PF que investigava jogos de loterias que fazia nas redes sociais. Na época, a corporação fez uma busca na casa do criador de conteúdo e chegou a apreender diversos carros dele.

"Nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira sobre o episódio.

Os bens foram devolvidos, mas, conforme o portal Uol, a investigação seguiu na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo. 

Colar de R$ 2 milhões para Neymar

No ano seguinte, Buzeira foi notícia ao presentear o jogador Neymar com um colar avaliado em R$ 2 milhões

Casamento polêmico 

Em julho deste ano, o influenciador arrecadou R$ 10 milhões em presentes durante uma dinâmica realizada no casamento com a também criadora de conteúdo Hillary Yamashiro, com quem namorava desde antes da fama.

A brincadeira consistia em cortar a gravata do noivo e "vender" os pedacinhos do acessório aos convidados. No entanto, acabou gerando polêmica, pois alguns convidados "pagaram" pelo item entregando relógios de luxo, colares de ouro e até tênis de grife que estavam usando.

Após a festa, Buzeira publicou uma foto exibindo o que arrecadara. "Feliz no simples: meus presentes de casamento", escreveu. 

Imagem mostra influenciador Buzeira exibindo presentes de luxo que recebeu em brincadeira da gravata durante casamento.
Legenda: Buzeira exibiu os presentes que ganhou no casamento.
Foto: Reprodução/Instagram.

