Quem é Buzeira, influenciador que arrecadou R$ 10 milhões em casamento com 'brincadeira da gravata'

O influenciador Buzeira se casou no último domingo (13) com a também influencer Hillary Yamashiro, com quem namorava desde antes da fama. O casamento da dupla chamou atenção pelo fato de o casal ter ganhado R$ 10 milhões de presente após a brincadeira da gravata que aconteceu durante a festa. A brincadeira consiste em cortar a gravata do noivo e "vender" os pedacinhos do acessório aos convidados.

O pagamento foi feito no Pix, e muitos convidados acabaram deixando pertences, como relógios de luxo, colares de ouro e até tênis de grife. O próprio Buzeira publicou uma foto no Instagram, nessa segunda-feira (15), exibindo o que tinha arrecadado. "Feliz no simples: meus presentes de casamento", escreveu o influenciador na legenda da postagem.

Muitos convidados, como o influenciador Hytalo Santos, saíram da festa indignados com a dinâmica. Hytalo disse em um vídeo que “perdeu” uma pulseira de R$ 250 mil, e o caso tem repercutido nas redes sociais.

Legenda: Buzeira exibiu os presentes que ganhou no casamento Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Buzeira?

Buzeira é de Itaquera, periferia de São Paulo. Ele namora Hillary desde 2015. A ascensão dele na internet foi rápida. Em 2020, resolveu fazer rifas na internet. O primeiro item foi uma moto que ele havia comprado com o dinheiro da rescisão do último trabalho. Vendeu cada rifa por R$ 2 e, em três meses, já tinha R$ 40 mil, mais de 10 vezes o valor da moto.

Como tinha conhecidos no setor aduaneiro, transformou sorteios de carros e motos em um negócio. Buzeira saiu comprando carros, associou-se a outros influenciadores e passou a fazer o que ele chama de "ação": anuncia um determinado produto e metas a serem batidas pelos seguidores em termos de venda para que um sorteio de fato aconteça.

Em menos de três anos, passou a viajar o mundo de classe executiva, comprou uma casa de R$ 10 milhões e tem dezenas de carro importados na garagem, entre eles três Lamborghinis com valor médio de R$ 4 milhões cada.

No entanto, a mudança de vida meteórica chamou atenção da Polícia Federal, que já fez ações de busca e apreensão na casa do influenciador, conforme o Extra. Buzeira também está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, segundo o site. E responde a processos por danos à flora, tráfico de drogas, dano moral, lavagem e ocultação de bens e formação de quadrilha, entre outros.