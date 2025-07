'Chef de Alto Nível': novo reality da TV Globo estreia nesta terça-feira (15); veja horário

Estreia nesta terça-feira (15) o "Chef de Alto Nível", novo reality show da TV Globo comandado pela apresentadora Ana Maria Braga. O programa vai ao ar semanalmente, às 22h25, nas terças e quintas, depois de "Vale Tudo", e será reexibido às 21h45 nas quartas e sextas pelo GNT.

No reality, 24 participantes irão disputar o prêmio de R$ 500 mil e provar que conseguem apresentar pratos deliciosos sob as mais diferentes circunstâncias. A avaliação e mentoria ficará a cargo dos chefes Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Veja também Zoeira Larissa Manoela detona quadro do Fantástico após suposta rivalidade envolvendo Maisa Zoeira Morre a atriz Kang Seo-ha, conhecida por atuação em 'Heart Surgeons' e 'First Love Again'

Dinâmica

Durante a atração, os participantes serão divididos em três categorias: profissionais, de internet e amadores. Cada grupo terá oito participantes e um será eliminado a cada episódio.

O destaque do reality está na Torre das Cozinhas, uma megaestrutura com três cozinhas empilhadas, cada uma com características específicas e graus de dificuldade diferentes:

A cozinha do topo terá os melhores ingredientes e equipamentos de ponta;

terá os melhores ingredientes e equipamentos de ponta; Na cozinha do meio , o cenário será menos luxuoso, mas igualmente preparado;

, o cenário será menos luxuoso, mas igualmente preparado; Já na cozinha do porão, a qualidade dos utensílios e insumos não será das melhores.

Ligando as cozinhas, estará uma plataforma móvel, onde os participantes terão acesso aos ingredientes. Ela ficará cerca de 30 segundos em cada nível. O desafio consiste em preparar um prato criativo e saboroso com os itens disponíveis.

Cada prova terá um tema, que define quais ingredientes serão utilizados, mas os participantes só vão descobrir qual é no momento em que a plataforma aparecer.

Spin-off

Durante as sextas-feiras, enquanto a reprise do reality estiver no ar, o GNT exibirá o especial "Cozinha de Alto Nível". Nele, os três chefes (Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto) trocarão de lugar na bancada e enfrentarão os mesmos desafios do programa original.

Produzido nos Estúdios Globo, o "Chef de Alto Nível" é a versão brasileira do programa ‘Next Level Chef’, que foi criado e produzido por Gordon Ramsay.