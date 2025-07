Larissa Manoela detona quadro do Fantástico após suposta rivalidade envolvendo Maisa

Larissa Manoela usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14), para criticar a piada feita com ela no quadro Isso a Globo Não Mostra, que foi ao ar no 'Fantástico', nesse domingo (13). Segundo a artista, o programa tentou criar uma disputa feminina.

Em determinado momento da atração, é repercutida uma cena da novela 'Êta Mundo Melhor!' em que Estela, personagem de Larissa, recebe um bilhete.

No momento em que ela abre o papel, é revelada a piada do programa: "Prefiro a Maisa [Silva]", que atuou em Garota do Momento, folhetim das 18h que antecedeu Êta Mundo Melhor!.

"Ainda bem que entre mim e Maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso", escreveu Larissa Manoela no X (antigo Twitter).

Resposta de Maisa

Na mesma publicação, Maisa respondeu e aproveitou para enaltecer a amiga.

"Bom dia, minha diva! Infelizmente, mesmo sendo piada, só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional", escreveu a atriz.