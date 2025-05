Chef de Alto Nível: conheça o novo reality da Globo com apresentação de Ana Maria Braga

As terças e quintas na Globo ganham uma nova atração a partir de julho: Chef de Alto Nível. O reality terá a frente a apresentadora nacionalmente conhecida por suas receitas icônicas, a jornalista Ana Maria Braga.

O Diário do Nordeste esteve no evento de lançamento do programa, nesta segunda-feira (26), e traz todas os detalhes da atração que deve trazer uma competição quente e pratos saborosos.

“Eu tenho certeza que esse reality vai ter a cara e os sabores do Brasil [...] Não vejo a hora desse programa ir ao ar e saber a reação de tudo”, compartilhou um dos chefs convidados do programa, Jefferson Ruedas.

O programa será exibido sempre após a novela Vale Tudo.

“Emoção, drama e conhecimento. Coração e amor. Essas coisinhas vão ferver em um conteúdo pulsante, envolvente e emocionante“, disse o diretor-geral do reality Carlo Milani.

Veja também Zoeira Ana Maria Braga se ausenta do 'Mais Você' para gravar novo reality global Zoeira Ana Maria Braga anuncia inscrições de novo reality de culinária inspirado em programa de Gordon Ramsay

DINÂMICA

O reality contará com 24 participantes iniciais, que serão eliminados no decorrer dos episódios. Eles são divididos em três categorias: profissionais, de internet e amadores. Cada grupo terá oito participantes.

Além da pressão dos preparos dos pratos, os cozinheiros terão que enfrentar cozinhas que mudam ao longo do tempo: uma torre com três diferentes graus de dificuldades.

Os participantes trabalharão e terão que mostrar suas habilidades nas seguintes cozinhas: cozinha do porão, cozinha do meio e cozinha do topo. No topo, ficam os melhores utensílios. No porão, os piores.

Os ambientes são interligados a uma plataforma onde os participantes tem acesso às proteínas. Uma espécie de elevador desce com os ingredientes, possibilitando que os que estão no topo escolham os melhores para suas receitas.

A plataforma fica 30 segundos em cada nível.

DISPUTA, PREMIAÇÃO E SPIN-OFF

Cerca de 15 mil pessoas realizaram a inscrição para o programa. Apenas 24 foram selecionados para disputar os R$ 500 mil de prêmio. Desses, somente 15 passam para segunda fase.

Nessa etapa, cinco cozinheiros serão distribuídos para cada chef profissional. Os convidados para liderar cada grupo foram Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Após cada eliminação, o participante será recebido pelo influenciador de gastronomia Arthur Paek, que terá um programa especial.

“O Chef de Alto Nível estará presente em todas as redes sociais, como todos os nossos realitys. Vai ganhar um ambiente virtual no Receitas, portal de gastronomia da TV Globo. Vamos ter também um spin-off no GNT, o Cozinha de Alto Nível, todas as sextas, enquanto o programa estiver no ar”, contou o diretor do gênero reality da Globo, Rodrigo Dourado.

No especial, os três chefes (Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto) se enfrentarão e, segundo o diretor, “vão experimentar um pouquinho do que os outros participantes enfrentaram” no Chef de Alto Nível.

Produzido nos Estúdios Globo, o 'Chef de Alto Nível', é a versão brasileira do programa ‘Next Level Chef’, que foi criado e produzido por Gordon Ramsay.