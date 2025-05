Bella Campos teve infância e juventude difíceis antes de virar atriz

A atriz Bella Campos participou do quadro “Vou de Táxi”, exibido neste domingo (25), no Domingão com Huck. Em conversa com Luciano Huck, a artista relembrou sua infância e juventude difíceis, e contou que virou modelo para sobreviver.

Bella, que tem como nome real Isabella Carolina, nasceu em Cuiabá, e teve que morar com a avó, aos 2 anos, já que os pais se separaram e a mãe foi morar na Itália para trabalhar.

“À medida que fui crescendo, fui virando a cuidadora da minha avó. Isso me fez ter responsabilidade e foco nos meus objetivos”, disse ela.

A mãe de Bella voltou ao Brasil quando ela tinha 10 anos. Foi quando ela e a família se mudaram para Florianópolis. “Lá eu tive um choque de realidade, entendi que eu era uma menina preta. Tive dificuldade com isso no Ensino Médio. Minha mãe trabalhou como doméstica, cozinheira, cuidadora. Precisávamos escolher se pagávamos o aluguel ou comprávamos comida”.

A atriz queria cursar psicologia, e teve que passar a trabalhar no café de um teatro para conseguir realizar o sonho. Foi quando passou a ser questionada se era artista. O trabalho como modelo não era uma vontade, mas foi uma saída para sobreviver.

“Eu não tinha como acessar este universo. Nem sei se eu queria ser modelo, precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência”.

Atualmente no ar como Fátima, no remake de “Vale tudo”, e já com uma carreira em ascensão, Bella confessou que ler críticas sobre seu trabalho ainda a abalam. “Tem dias que são muito difíceis. Sei muito bem quem é a Bella e seria cruel se em quatro anos de carreira exigisse a perfeição”.