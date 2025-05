Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega comemora bodas de sete anos com esposa

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, comemorou as bodas de sete anos de casado com a médica Renata Domingues, 49 anos, nesta semana. No sábado (24), ele compartilhou diversos registros ao lado da mulher. "Que venham mais sete anos de muito amor", afirmou na legenda.

Eles ficaram hospedados no Hotel Colline de France, que possui diárias de até 3 mil reais. Nos registros, eles aparecem sorrindo, dando as mãos, em um jantar e até perto de um piano.

"Para festejar o dia do nosso casamento o melhor presente que nos demos foi passar quatro dias em um dos melhores e mais luxuosos hotéis do Brasil, em Gramado". Carlos Alberto de Nóbrega Apresentador

Anteriormente, Carlos defendeu a esposa dos rumores de que ela teria sido a causa do término dele com Andréa de Nóbrega.

Veja também Zoeira Série 'A Roda do Tempo' é cancelada pelo Prime Video após 3ª temporada Zoeira Tribunal de Paris condena grupo por roubo de joias de Kim Kardashian a até 3 anos de prisão

"Eu, particularmente, não ligo. Mas, para que não é do ramo de comunicação, se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com o meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos", publicou nas redes sociais.