Série 'A Roda do Tempo' é cancelada pelo Prime Video após 3ª temporada

A série "A Roda do Tempo" foi cancelada pelo Prime Video após três temporadas. Os últimos episódios foram lançados entre os dias 13 de março e 17 de abril. No entanto, apesar da boa repercussão da série, que alcançou o primeiro lugar do streaming em vários países, a produção não será renovada para uma quarta temporada.

Isso porque o desempenho geral da mais recente temporada não foi forte para compensar o custo da série, conforme o portal Deadline. Antes da decisão ser tomada, houve uma conversa entre os responsáveis do estúdio, que debateram sobre restrições orçamentárias.

A produção é baseada na série de livros de fantasia épica "A Roda do Tempo", de Robert Jordan, que logo se tornou um best-seller nas livrarias. Ela foi poproduzida pela Sony Pictures Television e pelo Amazon MGM Studios.

Qual o enredo da terceira temporada?

Nessa terceira temporada, a narrativa focou no quatro livro da série de livros de Jordan, "The Shadow Rising". Com isso, o público teve acesso a novas cidades do continente fictício das Westlands, incluindo os desertos de Aiel Waste, a cidade portuária de Tanchico e a antiga cidade de Rhuidean.

"A Roda do Tempo" é estrelada por Rosamund Pike (Gone Girl) como Moiraine Damodred; Daniel Henney (Criminal Minds) como al'Lan Mandragoran; e Josha Stradowski (Gran Turismo) como Rand al'Thor.