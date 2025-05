Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega completa 71 anos de CLT

Com uma das carreiras mais longevas da mídia brasileira, o humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega completou, na última quinta-feira (1º), o marco de 71 anos de carteira assinada.

O "aniversário" do tempo de CLT foi lembrado em uma publicação do SBT, emissora em que Carlos Alberto atua desde 1987, no comando do programa "A Praça é Nossa".

Veja também Zoeira Datena deixa SBT após menos de seis meses e assina com RedeTV!, diz colunista Zoeira Conheça Millena Brandão, atriz mirim do SBT que morreu após diagnóstico de tumor no cérebro

Filho do também humorista Manuel de Nóbrega (1913-1976), Carlos Alberto formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas decidiu seguir os passos do pai no entretenimento ainda muito jovem, aos 18 anos, quando foi contratado pela Rádio Nacional.

Além do principal humorístico do SBT, o artista – atualmente com 89 anos – escreveu, dirigiu e atuou em diversos outros projetos de sucesso, como "Os Trapalhões" e "A Família Trapo".