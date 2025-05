Júlia Anquier, filha de Débora Bloch, se casa com a cantora Maria Beraldo; veja vídeo

A diretora e roteirista Júlia Anquier, filha da atriz Débora Bloch, a Odete Roitman de "Vale Tudo", se casou numa cerimônia intimista com a cantora Maria Beraldo neste sábado (22). Júlia é fruto do antigo casamento de Bloch com o chef francês Olivier Anquier, com quem foi casada entre 1991 e 2006.

Júlia, de 32, e Maria, de 37 anos, estão juntas desde 2022, e receberam amigos e familiares próximos para celebrarem a união, e emocionaram a todos. "Vou estar com essa pessoa porque ela sempre me respeitou, sempre me amou - é uma semente que nós semeamos. […] É felicidade por estar uma na mão da outra", disseram num simples discurso.

Legenda: Noivas escolheram conjuntos simples e similares para celebrar a ocasião. Foto: Reprodução / Redes sociais

Legenda: Débora Bloch se emocionou e aplaudiu bastante no casamento da filha. Foto: Reprodução / Redes sociais

Para a ocasião, bastante especial, as noivas escolheram conjuntos discretos que caíram sob medida nas duas, com Júlia usando um conjunto de calça e blaser na cor laranja. Já a cantora combinou um conjunto bege com um colete da mesma cor e uma camisa branca.

Veja também Zoeira Kelly Osbourne aparece diferente nas redes sociais e choca seguidores Zoeira Menina conhecida como 'mini Glória Maria' inicia faculdade de Jornalismo É Hit Claudia Leitte lança música gospel com cantor cearense Renno; veja vídeo

Os momentos finais da cerimônia foram divulgados nas redes sociais pelo pai da cineasta, Olivier Anquier. "Em nome da lei, eu as declaro casadas", disse o celebrante no momento antes do tão esperado beijo entre as, agora, recém-casadas.

“Hoje, Débora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Julia, nossa filha primogênita, com a linda e excepcional Maria. Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade”, disse Oliver na postagem.

Veja o vídeo