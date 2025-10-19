Diário do Nordeste
Documentário sobre os 10 anos de Twice será lançado nos cinemas brasileiros; veja detalhes

Ainda não há informações sobre as redes de cinema credenciadas

(Atualizado às 21:15)
Nove mulheres estão sentadas lado a lado em um estúdio de aparência minimalista, com fundo branco e elementos em rosa claro. Todas usam roupas formais em tons escuros, como ternos e vestidos pretos. Elas sorriem e parecem estar participando de uma gravação ou saudação em grupo.
Legenda: O décimo aniversário do TWICE será celebrado em 20 de outubro.
Foto: Reprodução/Redes sociais

A Sato Company, distribuidora oficial de produções coreanas no Brasil, confirmou na sexta-feira (17) o lançamento do documentário sobre o grupo feminino de K-pop TWICE nos cinemas brasileiros. A estreia está marcada para 6 de novembro.

O longa “ONE IN A MILLION, TWICE” celebra os dez anos de trajetória do grupo, mostrando a sua formação e consolidação ao longo do tempo, explorando momentos marcantes da carreira e os desafios da vida sob os holofotes. 

O décimo aniversário do TWICE será celebrado em 20 de outubro. Além do lançamento do documentário, foram divulgados recentemente o lançamento do álbum “TEN: The Story Goes On” e algumas faixas inéditas durante o desfile do Victoria’s Secret Fashion Show.

De acordo com a JYP Entertainment, empresa responsável pela gestão do TWICE, o filme “segue sua jornada de uma década, incontáveis horas de dedicação, os holofotes deslumbrantes de turnês mundiais e reflexões sinceras sobre seu crescimento, amizade e até mesmo seus sonhos para o futuro”.

Nos créditos do documentário, o grupo de influenciadores brasileiros New Crias foi mencionado nos agradecimentos, o que despertou curiosidade e entusiasmo entre os fãs brasileiros.

Apesar da confirmação do lançamento, a Sato Company ainda não divulgou as redes de cinema oficiais de exibição no Brasil.

