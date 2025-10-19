Ana Castela e Zé Felipe dão selinho em programa de TV e confirmam que estão se conhecendo

O tão aguardado beijo entre Ana Castela e Zé Felipe finalmente aconteceu. A cena foi exibida neste domingo (19), durante o programa Domingo Legal, do SBT, em participação gravada no dia 12 de outubro.

Os cantores estiveram no quadro “Passa ou Repassa”, onde se enfrentaram em provas e cantaram juntos suas recentes parcerias musicais.

Durante a atração, Ana e Zé interpretaram o novo feat “Sua Boca Mente”, lançado no início do mês, e o sucesso “Roça Em Mim”, de 2023, gravado em parceria com Luan Pereira. Em meio à performance, os dois trocaram olhares e dançaram juntos.

Veja também Zoeira Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela Zoeira Tata Werneck é confundida e nega fim de casamento com Rafael Vitti

Após a apresentação, os artistas foram questionados pelo apresentador Celso Portiolli sobre os rumores de um possível relacionamento.

Inicialmente desconversaram, mas logo Ana Castela confirmou: “Estamos nos conhecendo”. A declaração foi seguida por um selinho, a pedido do apresentador, que arrancou aplausos da plateia.

Durante o programa, os dois ainda cantaram outros sucessos individuais. Em uma das músicas de Zé Felipe, Ana subiu ao palco para dançar com as bailarinas.

O momento do beijo rapidamente repercutiu nas redes sociais, tornando o nome dos dois um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Fãs e internautas celebraram o gesto e reforçaram as especulações sobre o romance.

A participação também contou com a presença de amigos próximos dos artistas, entre eles Duda Bertelli, melhor amiga de Ana, que chegou a se apresentar durante o programa.

Ana e Zé juntos?

Os rumores sobre o envolvimento dos cantores começaram no início de outubro, quando eles lançaram a música “Sua Boca Mente”.

Desde então, foram vistos juntos em diversas ocasiões. No dia 11, Zé Felipe foi flagrado nos bastidores de um show de Ana Castela em São Paulo, acompanhando a apresentação de perto.

Na ocasião, Ana chegou a comentar sobre os boatos em entrevista ao jornalista Lucas Pasin.

“A gente está se conhecendo, e isso não dá para negar, a internet está toda sabendo. Não vamos pular etapas. Está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia, e eu sou ele de calça”, declarou a cantora.

Poucos dias depois, o cantor voltou a ser visto “escondido” nos bastidores de outro show de Ana, dessa vez em Olinda, Pernambuco, reforçando ainda mais a proximidade entre os dois.

Zé Felipe está solteiro desde maio deste ano, quando anunciou o fim do casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem teve três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1.

Já Ana Castela terminou o namoro com o cantor Gustavo Mioto em dezembro de 2023, após idas e vindas no relacionamento.