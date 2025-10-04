Moletom de Zé Felipe com fotos de Ana Castela reforça rumores de romance

Ana Castela e Zé Felipe voltaram a agitar as redes sociais ao aparecerem juntinhos em novas fotos. O que mais chamou atenção dos fãs, porém, foi o moletom usado por Zé Felipe: a peça trazia o nome e imagens personalizadas de Ana Castela, reforçando ainda mais os rumores de um possível romance entre os dois.

Nas publicações, os cantores surgem sorridentes e em clima de intimidade. Nos stories do Instagram, Ana mostrou Zé tomando café ao lado dos pais dela, durante a comemoração pela inauguração de sua nova casa. O momento descontraído aumentou ainda mais as especulações sobre o relacionamento.

A aproximação entre os artistas também ganhou a aprovação da família de Zé Felipe. Leonardo, pai do cantor, comentou sobre o suposto casal em entrevista ao apresentador Henrique Silva.

“Torcendo por eles, que sejam felizes, são dois jovens potentes na música, e a gente está torcendo por eles, né? Tá nas mãos de Deus”, afirmou o sertanejo.

Recentemente, Zé Felipe e Ana Castela passaram alguns dias no Pantanal acompanhados de Leonardo e Poliana Rocha. Durante a viagem, os dois compartilharam registros de momentos em família, com direito a pescaria e muitas risadas, o que reforçou a sintonia entre eles.

Em entrevista durante um evento em São Paulo, na quarta-feira (1º), Ana Castela falou sobre a relação e pediu calma ao público. “A internet tenta nos fazer pular etapas. Estamos seguindo”, declarou a cantora.