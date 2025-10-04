Éder Militão agita rumores de romance entre e Virginia e Vini Jr

O suposto affair vivido por Virgínia Fonseca e Vini Jr. ganhou um novo capítulo após um comentário do jogador Éder Militão. O parceiro do Real Madrid de Vini Jr. comentou: 'casal favorito', em um postagem no Instagram.

Virgínia compartilhou fotos em um momento de lazer ao lado das amigas, dentre elas Tainá Militão, esposa de Éder Nos comentários, Vini Jr deixou uma mensagem sugestiva: "Vida boa", comentou ele colocando emojis apaixonados na sequência.

Legenda: Virginia e Tainá Militão posaram juntas em sauna na Espanha Foto: Reprodução/Redes Sociais

Militão comentou logo na sequência: "casal favorito". A troca de mensagens repercutiu nas redes sociais e em instantes já contava com milhares de likes.

Há suspeita de que eles estariam juntos há mais de dois meses, desde os boatos de que foram vistos em clima de romance no aniversário do jogador.

Veja também Zoeira Um mês antes do término, Virginia e Zé Felipe tatuaram a palavra amor: 'para eternizar' Zoeira Vidente tinha previsto término de Virginia Fonseca e Zé Felipe para 2025 Zoeira Virgínia relembra separação de Zé Felipe durante seis dias: 'Mandou eu calar a boca'

OPINIÕES DOS SEGUIDORES

Após a separação de Virgínia e Zé Felipe, anunciada no último mês de maio, seguidores passaram a especular com quem os artistas se envolveriam futuramente.

Há quem comente nos posts de Virgínia dizendo: "deixa a mulher viver", enquanto outros ironizam falando que o envolvimento da empresária e influenciadora com Vini Jr. é em busca de espaço na Globo, já na Copa do Mundo de 2026.

Já Zé Felipe vem aparecendo com frequência ao lado da cantora Ana Castela. Eles surgiram de mãos dadas nos últimos dias em publicações nas redes sociais.

Um recente comentário de Zé gerou comentários negativos. Após ele dizer que estaria vivendo sua melhor fase, seguidores questionaram se o cantor teria esquecido todos os momentos junto à Virgínia, se referindo principalmente aos nascimentos dos três filhos do ex-casal.