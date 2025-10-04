Diário do Nordeste
Éder Militão agita rumores de romance entre e Virginia e Vini Jr

No último mês, Virgínia foi até a Espanha pelo menos três vezes, sempre ficando hospedada na casa do jogador

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
vini jr virginia casal real madrid jogador futebol seleção influencer ze felipe
Legenda: O suposto casal teria começado um relacionamento há mais de dois meses
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O suposto affair vivido por Virgínia Fonseca e Vini Jr. ganhou um novo capítulo após um comentário do jogador Éder Militão. O parceiro do Real Madrid de Vini Jr. comentou: 'casal favorito', em um postagem no Instagram.

Virgínia compartilhou fotos em um momento de lazer ao lado das amigas, dentre elas Tainá Militão, esposa de Éder Nos comentários, Vini Jr deixou uma mensagem sugestiva: "Vida boa", comentou ele colocando emojis apaixonados na sequência.

virginia taina militao ze felipe eder militar influencer jogador real madrid
Legenda: Virginia e Tainá Militão posaram juntas em sauna na Espanha
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Militão comentou logo na sequência: "casal favorito". A troca de mensagens repercutiu nas redes sociais e em instantes já contava com milhares de likes.

No último mês, Virgínia foi à Espanha pelo menos três vezes, sempre ficando hospedada na casa de Vini. 

Há suspeita de que eles estariam juntos há mais de dois meses, desde os boatos de que foram vistos em clima de romance no aniversário do jogador.

OPINIÕES DOS SEGUIDORES

Após a separação de Virgínia e Zé Felipe, anunciada no último mês de maio, seguidores passaram a especular com quem os artistas se envolveriam futuramente.

Há quem comente nos posts de Virgínia dizendo: "deixa a mulher viver", enquanto outros ironizam falando que o envolvimento da empresária e influenciadora com Vini Jr. é em busca de espaço na Globo, já na Copa do Mundo de 2026.

Já Zé Felipe vem aparecendo com frequência ao lado da cantora Ana Castela. Eles surgiram de mãos dadas nos últimos dias em publicações nas redes sociais.

Um recente comentário de Zé gerou comentários negativos. Após ele dizer que estaria vivendo sua melhor fase, seguidores questionaram se o cantor teria esquecido todos os momentos junto à Virgínia, se referindo principalmente aos nascimentos dos três filhos do ex-casal.

 

