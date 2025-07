Virginia e Vini Jr. curtem festa discretamente, coladinhos e longe dos flashes, segundo colunista

A influenciadora Virgina foi flagrada em clima de intimidade com o jogador de futebol Vini Jr., durante uma das festas de aniversário dele no Rio de Janeiro. Conforme uma fonte da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois ficaram juntos em uma área escura e discreta perto da piscina.

Apesar de não ter confirmado publicamente sua presença na festa, Virginia compareceu à comemoração que ocorreu no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Na festa, o uso de celulares estava proibido. Todos os aparelhos foram confiscados antes do começo das comemorações.

No dia 7 de julho, a influenciadora de 26 anos retirou o sobrenome de Zé Felipe, que utilizava nas redes sociais. A mudança ocorreu após seis semanas desde o fim do casamento dela com o cantor.

Separação de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação no último dia 28 de maio, por meio de uma publicação colaborativa nos perfis dos dois no Instagram. O anúncio tem mais de 5,5 milhões de curtidas.

Eles ficaram juntos por quatro anos, após se casarem em 2021. Juntos, são pais de três filhos, Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 9 meses.

Mais de um mês depois, o término do relacionamento ainda dá o que falar. No dia 7 de julho, um homem gritou para Virginia que ela foi traída por Zé, durante uma peregrinação em Trindade, Goiânia. "O Virginia, cê levou foi chifre, viu?", disse o estranho.