Virginia retira o sobrenome de Zé Felipe de assinatura em redes sociais

Apenas Virginia. A influenciadora de 26 anos retirou, nesta segunda-feira (7), o sobrenome de Zé Felipe, de 27, do nome que usava nas redes sociais. Antes, a loira assinava como Virginia Fonseca Serrão Costa.

O último sobrenome, Costa, é da família de Zé Felipe e vem justamente do pai, o cantor Leonardo. A mudança acontece seis semanas após o anúncio do fim do casamento dela com o cantor.

Comentários limitados

A retirada do nome de casada não foi a única alteração que Virginia fez. No Instagram, onde acumula 52,7 milhões de seguidores, ela também limitou os comentários de suas publicações, ou seja, por enquanto, não é mais possível comentar seus posts. Além disso, a apresentadora do "Sabadou", do SBT, também limitou quem pode enviá-la mensagens diretas.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação no último dia 28 de maio, por meio de uma publicação colaborativa nos perfis dos dois no Instagram. O anúncio tem mais de 5,5 milhões de curtidas.

Eles ficaram juntos por quatro anos, após se casarem em 2021. Juntos, são pais de três filhos, Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 9 meses.

Mais de um mês depois, o término do relacionamento ainda dá o que falar. Neste último domingo (07), um homem gritou para Virginia que ela foi traída por Zé, durante uma peregrinação em Trindade, Goiânia. "O Virginia, cê levou foi chifre, viu?", disse o estranho.

De acordo com portais online de notícia, Maressa Lopes, ex-assessora do artista que também é uma amiga próxima de Virginia, arremessou uma garrafa de água em direção ao homem, mostrou o dedo do meio e o ofendeu. Fãs se juntaram e xingaram o homem, causando uma confusão generalizada.