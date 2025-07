Equipe de Virgínia e Zé Felipe justifica demissão de assessora do filho de Leonardo

Após a separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Maressa Lopes, assessora do artista, deixou de fazer parte da equipe do filho de Leonardo. Nas redes sociais, surgiram boatos que ela teria sido demitida porque teria vazado detalhes da rotina e dos passos do cantor para Virgínia.

A assessoria de comunicação do ex-casal, no entanto, negou a informação.“Maressa está trabalhando com a Virgínia. Lembrando que elas são amigas de longa data e foi a influenciadora que fez o convite inicial. Com a separação, ela passou a integrar o time da Virgínia, algo totalmente compreensível. Nunca houve nenhuma questão envolvendo fofocas ou algo relacionado a isso”, disse em nota enviada à Quem.

Os rumores aumentaram desde que Maressa passou a aparecer só ao lado de Virginia. A influencer, aliás, já mostrou que gosta de trabalhar ao lado de amigos.

Assim como Maressa, Herbert Gomes, assessor pessoal da influenciadora, conhece Virgínia desde a infância. Ele, inclusive, morava com ela e Zé Felipe na mansão em Goiânia. Em abril, no entanto, anunciou que iria para seu próprio apartamento.