Zé Felipe inicia processo de divórcio de Virgínia na Justiça

A assessoria de imprensa do cantor Zé Felipe confirmou que o artista deu início ao processo de divórcio da influenciadora Virgínia Fonseca. Segundo a equipe do filho de Leonardo, o processo judicial é necessário por envolver os três filhos do casal, que são menores de idade. A informação é do g1 Goiás.

A conformação do divórcio veio após circular nas redes sociais que Zé Felipe teria pedido a guarda dos filhos. A assessoria do famoso negou, e explicou que, no processo da separação, a guarda das crianças é mencionada como sendo compartilhada, tendo como referência o lar materno.

Zé Felipe e Virgínia são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses.

Eles anunciaram a separação no dia 27 de maio, e pegaram os fãs de surpresa, já que horas antes haviam feito postagens apaixonadas no Instagram.

Na publicação que anunciava o término, os dois falaram sobre a decisão e afirmaram terem optado pela honestidade e não por "uma vida de aparências".