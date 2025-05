Virginia e Zé Felipe se pronunciam e dizem que término 'não é marketing'

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para esclarecer comentários que surgiram sobre o término do casamento com o cantor Zé Felipe, anunciado pelo agora ex-casal na noite de terça-feira (27).

Em vídeos postados nos stories do Instagram, Virginia e Zé Felipe afirmaram que a decisão foi tomada em prol do respeito e da amizade dos dois, destacando não se tratar de uma estratégia de marketing.

"Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", iniciou.

"A gente só quis acabar da melhor forma", afirmou Zé. "Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro", continuou Virginia. "Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Então melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", disse o cantor.

Virginia reforçou que a amizade, o carinho e a parceria entre os dois vai continuar. "Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa", avisou Virginia. "Não tem inimigo aqui, até porque tudo que a gente construiu foi junto", complementou Zé. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial", disse a empresária.

O término

Virginia e Zé Felipe pegaram os fãs de surpresa ao anunciar o término do casamento de cinco anos, o que gerou dúvidas sobre a veracidade da notícia. Os dois são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveram em publicação conjunta no feed do Instagram. Eles ainda pediram para nenhuma história ser criada sobre o ocorrido.

"Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", acrescentaram.