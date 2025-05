Influenciadora mãe de 12 filhos anuncia que está grávida do 13º: 'Surpresa muito boa'

A influenciadora Mariana Arasaki, de 40 anos, anunciou que está grávida do 13º filho. Ela compartilhou a novidade junto do marido, Carlos Arasaki, e dos outros 12 filhos do casal, em um vídeo publicado no último dia 10 de maio.

"O dia mais aguardado finalmente chegou! O 'Baby Arasaki' 13 está no forninho. Obrigado Meu Deus por mais essa benção em nossas vidas", escreveu Mariana, na legenda.

No vídeo de revelação, Mariana e Carlos aparecem ao lado dos filhos com uma caixa à frente deles. A criança mais velha, Maria Philomena, de 14 anos, é quem desembrulha o pacote e descobre a surpresa: duas fotos do ultrassom e a roupinha do bebê.

Em entrevista recente ao gshow, Mariana conta que foi a oitava filha quem primeiro desconfiou da possível gravidez. "Foi uma surpresa muito boa. Minha filha (Stella Maria) começou a falar que eu estava grávida com muita certeza. Na hora, não dei muita importância, mas pensei: ‘Vai que... Né?’ Fiz o teste e deu positivo", relembra.

Quem é Mariana Arasaki?

Mariana atuava como advogada antes de se tornar influenciadora com foco em maternidade. Ela se casou com Carlos Arasaki em 2011, o mesmo ano em que deu à luz a primeira filha. Com a chegada dos outros, decidiu abandonar a carreira jurídica para se dedicar em tempo integral à família.

Durante um depoimento à Marie Claire, Mariana revelou que não usa métodos contraceptivos. Questionados sobre a decisão de ter uma família tão grande, Mariana diz que segue a "promessa feita no casamento": acolher e educar, na fé, todos os filhos que Deus lhes enviar.

Além de Maria Philomena e Stella, Mariana e Carlos são pais de Martin, Maria Clara, Maria Sophia, Bernardo, Margarida, Maria Madalena, dos gêmeos João Pio e Josemaria, e das gêmeas Maria Cristina e Maria Gabriella.

A rotina da família é acompanhada por mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e cerca de 500 mil no TikTok.