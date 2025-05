Antes do fim com Virginia, Zé Felipe recusou vasectomia para poder ter filho em caso de separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe e anunciaram o fim do casamento nessa terça-feira (27). Apesar de não detalhar o que motivou o fim, no início deste mês, o casal revelou um impasse: mãe de três, a influenciadora não queria mais filhos, enquanto o cantor se negou a fazer uma vasectomia para ter filhos com outra, caso eles se separassem.

A informação foi revelada pela empresária, em 3 de maio, durante o programa "Sabadou", no SBT. Na ocasião, ao ser perguntando se queria mais filhos, o cantor Matheus, da dupla com Kauan, detalhou que fez o procedimento — que é reversível — pensando no sofrimento que a esposa poderia ter ao usar hormônios contraceptivos.

"Incentivo todos os meus amigos a fazer também", detalhou o sertanejo. "Então vou te passar o contato do Zé Felipe", respondeu Virginia.

"Ele fala que não quer 'capar' porque e se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", revelou a apresentadora.

"Mas você guarda", respondeu Matheus & Kauan, relembrando que além da vasectomia ser reversível também é possível armazenar espermatozoides através do congelamento de sêmen.

RELEMBRE DIÁLOGO

Veja também Zoeira Um mês antes do término, Virginia e Zé Felipe tatuaram a palavra amor: 'Para eternizar' Zoeira Vidente tinha previsto término de Virginia Fonseca e Zé Felipe para 2025

Casal viveu crise antes do término

No mesmo programa, Virginia detalhou o motivou de uma crise que deixou o casal separado por cinco dias, conforme revelou Zé Felipe em fevereiro.

Segundo ela, o filho de Leonardo ficou bêbado em uma confraternização em família, na fazenda Talismã, e acabou mandando ela calar a boca na frente de todas as pessoas.

"Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Ficou realmente esse clima, fiquei sem entender, mas ele estava bêbado, fiquei muito brava. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou".

Na época, a influenciadora disse que gravou o momento e, quando Zé Felipe tentou falar com ela, tempo depois do ocorrido, mostrou o episódio para ele. "Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: 'Quando eu ficar de boa, a gente volta'", acrescentou.

Virgínia e Zé Felipe se conheceram em 2020 e estavam juntos desde então.