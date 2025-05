Virgínia relembra separação de Zé Felipe durante seis dias: 'Mandou eu calar a boca'

O cantor Zé Felipe contou, em fevereiro, que ele e a esposa, Virgínia Fonseca, enfrentaram uma crise no casamento e passaram seis dias separados. Agora, a influenciadora digital revelou o motivo da separação.

O filho de Leonardo ficou bêbado em uma confraternização em família, na fazenda Talismã, e acabou mandando a esposa calar a boca na frente de todas as pessoas.

“Ele chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito”, contou ela no programa que apresenta no SBT, o Sabadou, no último sábado (3).

Virgínia disse que interrompeu o marido durante uma brincadeira. “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Ficou realmente esse clima, fiquei sem entender, mas ele estava bêbado, fiquei muito brava. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou”.

A influenciadora relatou que gravou o momento e, quando Zé Felipe tentou falar com ela, um tempo depois do ocorrido, ela mostrou o episódio para ele. “Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: 'Quando eu ficar de boa, a gente volta'”, acrescentou.

Virgínia e Zé Felipe se conheceram em 2020 e desde então estão juntos. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

