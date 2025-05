Rihanna aparece grávida de terceiro filho no Met Gala

A cantora Rihanna anunciou a gravidez do terceiro filho com A$AP Rocky na noite desta segunda-feira (5), durante participação no Met Gala 2025, o maior baile de moda do mundo.

De acordo com informações do tabloide norte-americano Page Six, antes mesmo de surgir na famosa escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, a artista e empresária apareceu em frente ao Carlyle Hotel exibindo a barriguinha com um conjunto cinza, meias longas e scarpins.

Rihanna e A$AP Rocky já são pais de RZA, de um ano, e Riot, de sete meses.

Rumores de gravidez

Nos últimos meses, rumores de que Riri estaria grávida novamente tomaram conta da internet. Ela surgiu em eventos da sua marca de maquiagem, a Fenty Beauty, em looks mais folgados que davam sinais da nova gravidez.

Rihanna já havia revelado a vontade de ter uma família grande há anos. Em entrevista à Vogue britânica em 2020,ela disse que planejava ter três ou quatro filhos — com ou sem um parceiro. A cantora também demonstrou a vontade de ser mãe de uma menina desta vez.

Perguntada sobre como se imagina em 10 ou 15 anos, ela disse que "não teria ideia" de como seria. "A única coisa que eu sabia que queria, ou conseguia imaginar, era a maternidade", contou. "Não sabia como isso aconteceria, mas é a melhor parte da minha jornada até agora. O resto foi uma surpresa”.

Vale lembrar que Rihanna está afastada da música desde 2016, com o lançamento do álbum "ANTI". Desde então, ela dedica a vida à família e às marcas Fenty Beauty e Savage X Fenty, de maquiagem e lingerie, respectivamente.