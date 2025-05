MET Gala 2025: saiba quanto custa e quem pode participar do maior baile de moda do mundo

Considerado o maior baile de moda do mundo, o Met Gala 2025 acontece na noite desta segunda-feira (5) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Celebridades do mundo da música, do cinema, da moda, atletas e estrelas do entretenimento desfilam looks de gala na famosa escadaria do museu. O evento que celebra a moda contemporânea e a arte terá como destaque o dandismo negro, com o tema "Superfine: Tailoring Black Style".

A festa, que acontece anualmente, tem o objetivo de arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e marca o início de exposição com o mesmo nome, que abrirá para visitação no dia 10 de maio.

Nesta edição, o famoso baile tem como anfitriões nomes de peso como Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Simone Biles e Tyla. Eles estarão ao lado da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, e do coanfitrião honorário, LeBron James.

A transmissão do tapete vermelho da festa será feita pelo Youtube da revista Vogue, a partir das 19 horas (pelo horário de Brasília).

Quanto custa participar do Met Gala?

Os ingressos para o Met Gala custam em torno de US$ 75 mil por pessoa (cerca de R$ 428 mil com a cotação atual). Já para adquirir uma mesa com 10 lugares no evento, é preciso desembolsar uma quantia de até US$ 350 mil (quase R$ 2 milhões).

Quanto dinheiro o evento arrecada?

O evento arrecadou cerca de 22 milhões de dólares (R$ 124,5 milhões na cotação atual) na edição de 2023 e manteve essa média de arrecadação no ano passado, segundo relatado no livro "Fashion’s Big Night Out".

Quais brasileiros já foram ao Met Gala?

Diversos brasileiros já abrilhantaram o evento de gala. Nomes como Bruna Marquezine, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Anitta e Sônia Braga foram destaque em edições anteriores.