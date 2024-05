Atriz Bruna Marquezine chega ao Met Gala pela primeira vez; veja looks dos famosos

O Met Gala 2024, um dos eventos mais badalados de moda do mundo, acontece na noite desta segunda-feira (6), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Diversas celebridades são esperadas para abrilhantar o famoso red carpet, entre elas a atriz brasileira Bruna Marquezine, que participa pela primeira vez do evento. Nesta edição, o tema oficial é "O Jardim do Tempo", que leva o título de um conto de 1962 escrito pelo autor britânico JG Ballard — retratado em um jardim repleto de flores translúcidas que manipulam o tempo.

O evento irá celebrar a nova exposição do Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”, em português) que será exibida no Metropolitan Museum of Art de 10 de maio a 2 de setembro.

Marquezine escolheu um vestido longo branco, assinado pela estilista Tory Burch, modelo inspirado em outra peça que Bruna usou quando ainda era criança. Joias da grife Tiffany, avaliadas em R$ 4,5 milhões, complementam o look da atriz, que posou ao lado da estrela de Hollywood Uma Thurman.

Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny e Chris Hemsworth são os anfitriões do evento beneficente que, desde 1995, é organizado e presidido por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue USA.

Veja looks dos famosos no Met Gala 2024

Bruna Marquezine

Foto: AFP

Gigi Hadid

Foto: AFP

Ariana Grande

Foto: AFP

Christian Cowan e Sam Smith

Foto: AFP

Lea Michele

Foto: AFP

Lil Nas X

Foto: AFP

Karol G

Foto: AFP

Tom Ford

Foto: AFP

Demi Moore