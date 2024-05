Que horas começa e onde assistir o Met Gala 2024?

Um dos mais aclamados eventos de moda do mundo, o Met Gala 2024 acontece nesta segunda-feira (6). Em Nova York, o evento irá reunir personalidades do mundo das artes em prol do acervo do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art.

Nesta edição, os organizadores anunciaram que o código de vestimenta oficial do evento é “O Jardim do Tempo”. A temática leva o título de um conto de 1962 escrito pelo autor britânico JG Ballard — retratado em um jardim repleto de flores translúcidas que manipulam o tempo.

O evento irá celebrar a nova exposição do Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”, em português) que será exibida no Metropolitan Museum of Art de 10 de maio a 2 de setembro.

Onde assistir ao Met Gala?

No Brasil, a transmissão será realizada por meio do canal fechado de televisão E!, a partir das 19h no horário de Brasília.

A Vogue USA também realiza transmissão da chegada dos famosos no YouTube, no mesmo horário.

Veja também Zoeira Ator de 'Titanic' e 'Senhor dos Anéis', Bernard Hill morre aos 79 anos Zoeira Samara Felippo cobra atitudes de escola após filha sofrer racismo: 'É impossível não sentir raiva'

Quem serão os anfitriões do Met Gala 2024?

Como anunciado pela organização, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Zendaya e Jennifer Lopez estão confirmados para um dos maiores eventos do mundo da moda.

Desde 1995, o evento é organizado e presidido por Anna Wintour, que também é editora-chefe da Vogue USA.