Ator de 'Titanic' e 'Senhor dos Anéis', Bernard Hill morre aos 79 anos

O ator Bernard Hill, conhecido por interpretar papéis em filmes consagrados como "Titanic" e "Senhor dos Anéis", morreu aos 79 anos. O agente do artista, Lou Coulson, informou à rede britânica BBC que o falecimento ocorreu nas primeiras horas deste domingo (5).

Até o momento, a causa da morte do ator britânico ainda não foi divulgada.

No Titanic, Bernard Hill interpretou o Capitão Edward Smith, ao lado de atores como Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. O filme foi vencedor do Oscar de 1997.

Veja também Verso Livro 'O Senhor do Anéis' completa 65 anos e mensagem humanista da obra é atual Mundo Saiba quando o Titanic afundou e quando os destroços do navio foram encontrados

Já na trilogia "Senhor dos Anéis", ele teve outro papel de destaque, como Rei Théoden, uma adaptação dos livros de alta fantasia de John Ronald Reuel Tolkien.

Os filmes acumulam 30 indicações ao Oscar e 17 estatuetas.

Além dessas duas grandes produções, Bernard Hill também ganhou destaque ao interpretar Yosser Hughes no drama Boys from the Blackstuff.