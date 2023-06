Saiba quando o Titanic afundou e quando os destroços do navio foram encontrados

O desaparecimento do submarino que visitaria o Titanic vem repercutindo nos últimos dias. O sumiço da embarcação tem gerado fascínio sobre a história do naufrágio, ocorrido em abril de 1912.

O navio RMS Titanic se envolveu em um dos piores acidentes marítimos da história, que inspirou livros e filmes. Inúmeros aventureiros foram atraídos para ver o que aconteceu quando o luxuoso navio colidiu com um iceberg.

A expedição do submarino Titan, uma embarcação turística operada pela empresa OceanGate Expeditions, começou às 8h de domingo com cinco pessoas a bordo, mas desapareceu.

Uma operação de busca e resgate para encontrar a pequena embarcação antes que fique sem oxigênio continua nesta quarta-feira (21).

A embarcação pode fornecer até 96 horas de oxigênio, que se esgota na manhã de quinta-feira (22).

Naufrágio

O RMS Titanic transportava mais de 2.000 passageiros e tripulantes quando partiu da cidade inglesa de Southampton com destino a Nova York em abril de 1912.

Na época, era o maior navio do mundo, onde os passageiros de primeira classe tinham à sua disposição uma área para exercícios, uma quadra de squash, uma piscina e vários restaurantes.

A embarcação também levava centenas de pobres imigrantes, amontoados em cabines austeras abaixo do convés. Em 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg, que amassou e dobrou o casco, permitindo a entrada de água.

À medida que os compartimentos inundavam, o navio de 269 metros de comprimento começou a afundar.

Aproximadamente 1.500 pessoas morreram na tragédia. Apenas 700 foram resgatadas pelo RMS Carpathia, um transatlântico a vapor que respondeu aos pedidos de socorro do Titanic.

Destroços do Titanic

A localização exata do naufrágio foi um mistério por 70 anos, até que uma expedição franco-americana descobriu os restos do transatlântico a cerca de 3.700 metros de profundidade.

Imagens do leito do mar mostram as duas metades do navio cercadas por destroços: móveis, sapatos, pratos e outros objetos que caíram da embarcação enquanto ela afundava.

Desde sua descoberta em 1985, o naufrágio tem sido visitado por pesquisadores, exploradores, turistas e cineastas.

Um de seus visitantes mais famosos foi o diretor James Cameron, responsável pelo sucesso de bilheteria "Titanic", estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que interpretavam dois passageiros de diferentes classes sociais vivendo uma intensa história de amor a bordo.

O filme também é conhecido pelo sucesso da cantora Celine Dion, "My Heart Will Go On", e pela cena em que Jack, personagem de DiCaprio, resgata Rose (Winslet) ao empurrá-la sobre uma porta flutuante no mar, sacrificando-se no processo.