Veja imagens do submarino Titan, que desapareceu ao levar pessoas até o Titanic

Tipo de submarino, o submersível Titan, que desapareceu no Atlântico com cinco pessoas a bordo, é utilizado pela OceanGate Expeditions para levar turistas até o local do naufrágio do Titanic.

Em formato de um tubo estreito, com uma escotilha de entrada na parte frontal, o Titan mede 6,7 metros de comprimento e 2,8 metros de largura. Atinge velocidade máxima de três nós - ou seja, 5,5 km por hora.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Apesar de a empresa responsável pelo submarino realizar expedições em alto-mar, a embarcação não possuía nenhum certificado de órgão regulador. E os tripulantes tiveram que assinar um termo em que declaravam saber os riscos que a viagem poderia trazer.

Foto: Divulgação

Vídeo

Em julho de 2022, equipe de emissora CBC News, do Canadá, entrou no submarino e mostrou o interior do equipamento.

Buscas são complexas

A Guarda Costeira americana explicou que as operações de busca ao submarino são complexas. "É um desafio realizar uma busca nessa área remota, mas estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para garantir que possamos localizar a embarcação e resgatar as pessoas a bordo", afirmou na segunda-feira o contra-almirante John Mauger.

"Trabalhamos muito duro para encontrá-los", frisou.

Foto: Divulgação

As buscas, na superfície ou debaixo d'água, envolvem uma região "de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod, a uma profundidade de cerca de 4 mil metros".

O tempo é um fator crítico. A embarcação tem reservas de oxigênio para o tempo máximo de 96 horas para uma tripulação de cinco pessoas.

As buscas aéreas, que não apresentaram resultados na segunda-feira, foram suspensas durante a noite. O navio Polar Prince, do qual zarpou o submarino, e uma unidade da Guarda Nacional continuaram rastreando a região durante a noite.