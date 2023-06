Espada de 3 mil anos é encontrada na Alemanha com preservação 'excepcional'

Uma espada de cerca de 3 mil anos de idade foi encontrada por arqueólogos em um antigo cemitério na cidade de Nordlingen, na Alemanha, segundo informações do jornal O Globo. A arma está em perfeito estado de conservação, preservando até detalhes da estrutura, como o brilho da lâmina.

A relíquia foi encontrada na semana passada, em um túmulo com ossadas de três pessoas. Dentre elas, um homem, uma mulher e um adolescente. Os especialistas ainda não sabem afirmar onde a peça foi confeccionada.

Detalhes do padrão em zigue-zague, desenhados no punho da espada, ainda estão nítidos na arma, pontuados por tachas e rebites. Mesmo estando com detalhes bastante preservados, os especialistas acreditam que se trata de uma arma real, projetada para cortes precisos.

Apenas alguns locais na Europa comercializavam esse tipo de espada na época, incluindo o Sul e Norte da Alemanha e a Dinamarca.

Preservação excepcional

"A espada e o enterro ainda precisam ser examinados para que nossos arqueólogos classifiquem ainda mais essa descoberta. Mas já se pode dizer agora que a preservação é excepcional! Um achado como este é realmente raro", disse Mathias Pfeil, chefe do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera.