Naufrágio em Santa Catarina: busca por desaparecidos segue nesta segunda-feira (19)

Dois homens desaparecidos em naufrágio no Litoral de Santa Catarina continuam alvo de buscas, que entraram no terceiro dia nesta segunda-feira (19). Oito tripulantes estavam na embarcação, um navio pesqueiro, e seis deles foram resgatados com vida.

Naufrágio em Santa Catarina

O naufrágio do barco BP Safadi Seif ocorreu na sexta-feira (16), e a última comunicação foi realizada próximo à cidade de Garopaba, no Sul de Santa Catarina. A Marinha do Brasil pontuou que um alerta sobre ondas muito grandes no mar havia sido emitido por conta da passagem do ciclone extratropical no Sul do País.

Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito tiveram os nomes informados pela Marinha, segundo o portal g1. Nesta segunda, as buscas pelos dois se concentram em uma área localizada a 160 km da costa.

Cinco tripulantes foram resgatados no sábado (17), em uma balsa da região, enquanto outra vítima do naufrágio foi localizada no domingo (18) sendo resgatada em uma boia.

Homens resgatados

Os cinco homens resgatados ainda no sábado foram recebidos por familiares na Capitania dos Portos de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e foram atendidos por Serviço de Urgência e Emergência (Samu) e Corpo de Bombeiros no local.

Já o sexto homem foi levado a Florianópolis por uma aeronave e, logo depois, encaminhado ao Hospital Celso Ramos para diagnóstico.

Os resgatados foram identificados como Domingos Pereira do Rosário; Zoel Teixeira Barros; Djalma dos Santos Silva; Mário Gomes Soares; Luiz Carlos Messias da Silva e Deivid Luiz Monteiro Ferreira.

Como não existem informações exatas sobre o que teria causado o acidente, a Marinha do Brasil deve investigar o caso, segundo anunciou o próprio órgão.