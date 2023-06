Novos sons são ouvidos em busca por submarino desaparecido

A Guarda Costeira dos Estados Unidos, responsável pelas buscas do submarino desaparecido em expedição ao Titanic, revelou que novos ruídos de sons "batendo" foram ouvidos na manhã desta quarta-feira (21). Conforme o Daily Mail, apesar de a Marinha não saber o que eles são, passaram a realizar buscas na área dos barulhos, que se expandiu para o dobro do tamanho de Connecticut.

Nessa terça-feira (20), aeronaves canadenses usadas nas buscas já tinham ouvido ruídos subaquáticos.

O submarino Titan, uma embarcação turística operada pela empresa OceanGate Expeditions, começou uma expedição às 8h de domingo com cinco pessoas a bordo, mas desapareceu.

A embarcação pode fornecer até 96 horas de oxigênio, que se esgota na manhã de quinta-feira (22). Por conta dos ruídos, o coordenador da Guarda Costeira, Jamie Frederick disse que ainda há "esperança".

Jamie Frederick Coordenador da Guarda Costeira "Vários voos ouviram ruídos ontem. O P-3 também ouviu ruídos hoje. Não sabemos quais são os ruídos, para ser franco com você. Eles foram descritos como ruídos de batida, mas são inconclusivos. A boa notícia é que estamos fazendo buscas na área onde os ruídos foram detectados".

Os sons ouvidos estão sendo analisados ​​por uma equipe de especialistas da Marinha.

Desaparecimento de submarino

No último domingo (18), um submarino que fazia uma viagem aos destroços do Titanic desapareceu. Na ocasião, elas foram informadas que o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o equipamento e estava atrasado na verificação das comunicações, conforme a porta-voz da Guarda Costeira, tenente Samantha Corcoran.

Ao todo, o veículo transporta cinco pessoas até os destroços do Titanic. Segundo o especialista em medicina preventiva Dale Molé, a tripulação pode experienciar diversos sintomas devido à clausura. Pânico, tremores, hipotermia e taquicardia são alguns deles.