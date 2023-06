Português revela que desistiu de embarcar em submarino desaparecido: 'ainda bem que não fui'

Um empresário milionário de Portugal, que já foi ao espaço, teve duas chances de embarcar no Titan, o submarino que desapareceu em expedição aos destroços do Titanic na segunda-feira (19), conforme informações do jornal O Globo.

Mário Ferreira comprou o bilhete em abril, mas acabou desistindo da ideia. Já na última sexta-feira (16), ele se encontrou com o bilionário britânico Hamish Harding em uma conferência e recebeu o convite para ir atrás do navio naufragado, mas recusou a oportunidade. Harding é um dos ocupantes do submarino desaparecido.

Ao jornal português Público, Ferreira disse que não tem sido fácil acompanhar as notícias recentes sobre o caso.

"Um submersível destes não pode falhar. Quando falha a quatro mil metros, normalmente é fatal. Espera-se que algum milagre possa acontecer, mas infelizmente não se esperam grandes notícias. Eu não quis ir. Saber que deixei o meu lugar vazio numa coisa complicada como esta. Pensar que eu podia estar lá. Achei que não devia ir e não fui. Ainda bem que não fui", disse ele.

O empresário é presidente da Media Capital, dona da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal. Ele é casado e tem quatro filhos.

Voo turístico ao espaço

Mário Ferreira diz ter conhecido Hamish Harding graças à empresa de astronáutica de Jeff Bezos, a Blue Origin, quando o português fez um voo turístico ao espaço, a bordo do foguete New Shepard, em agosto de 2022.

"Nos conhecemos no grupo de astronautas da Blue Origin. E ele me desafiou para uma missão ao Titanic", lembrou o empresário.