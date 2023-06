Bilionário de empresa da aviação está em submarino que sumiu em passeio aos destroços do Titanic

O bilionário e aviador britânico Hamish Harding estava a bordo do submarino utilizado para levar turistas até o naufrágio do Titanic que desapareceu no Oceano Atlântico.

Hamish publicou, no domingo (18), que estava "orgulhoso de finalmente anunciar" que participaria da expedição para a Missão RMS TITANIC como especialista de missão.

"Devido ao pior inverno em Terra Nova em 40 anos, é provável que esta seja a primeira e única missão tripulada até o Titanic em 2023", acrescentou o aviador de 58 anos.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos realiza uma operação de resgate. Não há informações sobre quantas pessoas estariam a bordo.

A empresa OceanGate Expeditions, que oferece submarinos para expedições em alto-mar, confirmou ser a proprietária do submersível e disse estar "explorando e mobilizando todas as opções" para trazer a tripulação de volta com segurança.

O enteado de Hamish afirmou no Facebook que o padrasto estava "desaparecido em um submarino". Ele pediu orações para ele.

Mais de R$ 1 milhão por vaga

Foram planejadas 18 expedições aos destroços do Titanic, segundo a empresa OceanGate. O repórter David Pogue afirmou à televisão americana CBS, no começo de 2023, que ele leu os termos que os tripulantes precisariam assinar antes de embarcar.

Dentre eles é explicado a viagem é realizada em "um submersível experimental, que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regulador e pode resultar em danos físicos, psicológicos, ou morte". Não há precisão de turistas do submarino que desapareceu assinaram o documento.

A empresa cobra 250 mil dólares, o equivalente a R$ 1,19 milhão, por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os destroços do transatlântico, localizado a 3,8 mil metros no fundo do Atlântico. O local fica a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.