Uma bomba intacta da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos da estação de trem “Gare du Nord”, a movimentada de Paris, na França, nesta sexta-feira (7). O tráfego ferroviário no local foi interrompido pela empresa responsável, a SNCF.

A bomba não explodida foi localizada na madrugada, a cerca de 2,5 quilômetros da estação, e estava posicionada no meio dos trilhos. O dispositivo foi identificado como um uma granada da Segunda Guerra Mundial que não havia sido ativada, conforme comunicado na conta do trem suburbano RER B na rede social X (antigo Twitter).

Bomba não detonada paralisa trens em Paris

A descoberta levou à paralisação completa do tráfego ferroviário na estação. Nenhum trem de alta velocidade ou qualquer outro tipo de transporte ferroviário está circulando na região. A SNCF informou que as viagens serão retomadas apenas após a conclusão das operações de retirada do explosivo, conduzidas por equipes especializadas da polícia de Paris.

A "Gare du Nord" é um dos principais centros de transporte da Europa. Em 2023, a estação registrou mais de 226 milhões de passageiros, atendendo cerca de 700 mil pessoas diariamente.

Veja também Mundo Papa Francisco agradece a fiéis em primeira mensagem por áudio desde internação: 'Do fundo do coração' Mundo Malala Yousafzai, ativista e Nobel da Paz, retorna ao Paquistão 13 anos após o ataque

Tráfego será impactado durante todo o dia

Com a interdição, os trens Eurostar, que conectam Paris a Londres, Bélgica, Alemanha e Países Baixos, estão partindo da estação de "Marne-la-Vallée", a leste da capital francesa.

Segundo o ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, o tráfego ferroviário deverá enfrentar “grandes perturbações ao longo de todo o dia”. Ele garantiu, no entanto, que “não há risco imediato à segurança, mas procedimentos obrigatórios precisam ser seguidos” para a retirada segura do explosivo.

A SNCF e o ministro pediram que os passageiros evitem viajar até que a situação seja normalizada. Nas primeiras horas da manhã, a área de trens de longa distância na estação estava lotada, com funcionários da empresa orientando os passageiros sobre a suspensão das viagens.

A decisão de interromper o tráfego ferroviário foi tomada pelo comando da polícia de Paris. Vários trens com destino a cidades do norte da França, como Lille, Dunkerque e Valenciennes, foram redirecionados para a estação de Lyon, localizada no sul da capital.

Não há previsão para a retomada total das viagens, mas as autoridades trabalham para garantir a segurança dos passageiros e normalizar o tráfego.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.