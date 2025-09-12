Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que está acontecendo no Nepal? Veja 5 pontos para entender protestos registrados no país asiático

País asiático, localizado entre a Índia e o Tibete, ganhou destaque internacional pelas cenas chocantes de violência na pior revolta popular em décadas

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 08:37)
Mundo
Homem com a bandeira do Netal e pessoas ao retor ateiam fogo em objetos
Legenda: A revolta popular teve como estopim a decisão do governo nepalês de bloquear, em 4 de setembro, cerca de 26 redes sociais, incluindo WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Desde que estourou, a onda de protestos no Nepal surpreendeu o mundo. Os eventos já causaram a morte de ao menos 50 pessoas e deixaram mais de mil feridos, segundo dados do Ministério da Saúde do pequeno país asiático.

A revolta popular teve como estopim a decisão do governo nepalês de bloquear, no último dia 4 de setembro, cerca de 26 redes sociais, incluindo WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok.

Mas a frustração da população vinha de muito antes, motivada pela ostentação de líderes políticos diante de uma sociedade cada vez mais pobre e uma economia frágil — fatores que levaram o Nepal ao caos em poucos dias.

Prédio do parlamento do Netal com fumaça
Legenda: Na capital Katmandu, edifícios foram incendiados, incluindo o da Suprema Corte e o do Parlamento. A revolta resultou na derrubada do primeiro-ministro do país, K.P. Sharma Oli
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Na capital, Katmandu, edifícios foram incendiados, incluindo o da Suprema Corte e o do Parlamento. A revolta resultou na derrubada do primeiro-ministro do país, Khadga Prasad Sharma Oli.

Movidos pelo forte sentimento de descontentamento, jovens nascidos entre 1995 e 2010, a chamada “Geração Z”, tomaram as ruas e tiveram choques violentos com as forças de segurança.

O governo recuou da decisão de bloquear as redes sociais e decretou toque de recolher. No entanto, a desordem já estava instalada, pois a população ignorou o recuo.

Veja também

teaser image
Mundo

FBI afirma ter encontrado rifle usado para matar Charlie Kirk

teaser image
Mundo

FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk

Entenda os protestos no Nepal em 5 pontos:

1. Corrupção, desigualdade social e economia fraca

O Nepal é um país himalaio de 30 milhões de pessoas que, há 17 anos, passou por uma turbulenta transição de governo, deixando de ser uma monarquia para se tornar uma república após mais de uma década de guerra civil.

Por conta disso, a democracia no Nepal ainda é considerada muito frágil. Atualmente, o país é governado pelo presidente Ram Chandra Poudel, de centro-esquerda. Já Khadga Prasad Sharma Oli, primeiro-ministro que renunciou após a escalada dos protestos, era líder do Partido Comunista.

Avenida com jovens protestanto
Legenda: O governo recuou da decisão de bloquear as redes sociais, medida que havia sido a gota d’água para a revolta sem precedentes
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Segundo a ONU, o Nepal está entre as 44 nações menos desenvolvidas do mundo. Parte da população sente frustração com a falta de oportunidades e a corrupção no governo.

Dados do Banco Mundial mostram que os 10% mais ricos do país ganham três vezes mais do que os 40% mais pobres. Entre os jovens de 15 a 24 anos, o desemprego chega a 22%.

O país depende fortemente do dinheiro enviado por nepaleses que vivem no exterior: mais de um terço (33,1%) do PIB vem de remessas pessoais, número que cresce continuamente há três décadas.

2. Força da “Geração Z” e os chamados “Nepo Kids”

A insatisfação com a economia e a falta de oportunidades deu origem ao levante, liderado por jovens nascidos entre 1995 e 2010.

Gaurav Nepune, um dos líderes dos protestos, afirmou que uma campanha online começou há três meses, organizada por jovens para expor o contraste entre a vida luxuosa dos políticos e a realidade da população comum.

Homem ferido é socorrido
Legenda: Frustração da população foi motivada pela ostentação dos líderes políticos, uma sociedade cada vez mais pobre e por uma economia frágil
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Esse movimento cresceu em torno de críticas aos chamados “Nepo Kids”, filhos de políticos que exibem estilo de vida luxuoso nas redes sociais. A hashtag #NepoKids viralizou, reunindo fotos e vídeos que escancaram o nepotismo e o privilégio da elite política, em contraste com a dura realidade de jovens de famílias pobres, muitos dos quais precisam deixar o país para sustentar os parentes.

Somados aos escândalos de corrupção e à impunidade, esses elementos alimentaram ainda mais a revolta.

3. Bloqueio das redes sociais

No dia 4 de setembro, o governo nepalês bloqueou as redes sociais alegando disseminação de fake news e falta de cooperação das big techs com a Justiça. A decisão afetou diretamente a vida cotidiana da população.

O bloqueio fez, por exemplo, com que milhares de famílias perdessem contato com jovens que trabalham no exterior e enviam dinheiro para quem ficou no Nepal.

Entre as plataformas bloqueadas estavam Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e X. A medida foi amplamente criticada por grupos de direitos humanos, que a interpretaram como tentativa de silenciar o movimento anticorrupção crescente nas redes.

Confontros entre forças de segurança e jovens
Legenda: Os eventos já causaram a morte de ao menos 30 pessoas e deixaram mais de mil feridos, segundo dados do Ministério da Saúde do pequeno país asiático
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Antes do recuo, o governo afirmava que as novas regras eram necessárias para conter notícias falsas e discurso de ódio, e ameaçou banir empresas de tecnologia que não se registrassem junto aos órgãos públicos.

Mesmo assim, os jovens encontraram meios alternativos de comunicação em redes não bloqueadas e, em poucos dias, as manifestações explodiram em violência.

4. Protestos violentos

Os protestos se intensificaram nesta semana, com incêndios e confrontos na capital Katmandu, incluindo ataques ao complexo do Parlamento.

Civis foram flagrados portando rifles nas ruas, enquanto casas de autoridades foram atacadas e incendiadas. A residência do então premiê Khadga Prasad Sharma Oli foi alvo, assim como a do ex-primeiro-ministro, Jhala Nath Khanal, cuja esposa morreu em decorrência de queimaduras provocadas pelos agressores.

Agente policial ferido é socorrido por colegas
Legenda: Jovens tomaram as ruas em grande maioria, movidos pelo forte sentimento de descontentamento, o que gerou choques violentos com as forças de segurança
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Dois aeroportos foram danificados, incluindo o de Katmandu, principal porta de entrada do país. O local foi fechado devido à fumaça dos incêndios. O impacto é enorme, já que o aeroporto recebe turistas que viajam para escalar o Monte Everest.

5. O que acontece agora?

Entre os nomes que despontam como possíveis líderes políticos está Balendra Shah, de 35 anos, ex-rapper e compositor, eleito prefeito de Katmandu em 2022 após campanha que prometia limpar ruas e rios da cidade.

Após a morte de manifestantes durante os protestos de segunda-feira, Shah chamou o então premiê de “terrorista” incapaz de entender “a dor de perder um filho ou filha”.

Blindado militar e agentes do exército protegem sede do governo
Legenda: A população ignorou o toque de recolher imposto pelo governo, e os protestos seguiram
Foto: Prabin Ranabhat / AFP

Na terça-feira, após a renúncia de Oli, ele pediu "calma" aos 784 mil seguidores que tem no Instagram: “Querida Geração Z, a renúncia dos seus opressores na política já aconteceu! Agora, por favor, tenham paciência. Você e nós precisamos ser cautelosos! Agora a sua geração terá que liderar o país! Preparem-se!”

Assuntos Relacionados
Homem com a bandeira do Netal e pessoas ao retor ateiam fogo em objetos
Mundo

O que está acontecendo no Nepal? Veja 5 pontos para entender protestos registrados no país asiático

País asiático, localizado entre a Índia e o Tibete, ganhou destaque internacional pelas cenas chocantes de violência na pior revolta popular em décadas

Lucas Monteiro
Há 2 horas
Trump ao lado de Bolsonaro
Mundo

Trump lamenta condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe: 'Era um bom homem'

No dia 15 de julho, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas criticou o Brasil por investigar o ex-presidente

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
Homem apontado como possível suspeito de envolvimento na morte de Charlie Kirk por um atirador procurando pelo FBI
Mundo

FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk

Órgão federal norte-americano continua buscas pelo atirador, responsável pelo assassinato na quarta (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Agentes do FBI
Mundo

FBI afirma ter encontrado rifle usado para matar Charlie Kirk

Arma foi localizada em uma área de mata por onde o atirador fugiu

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
11 de Setembro: veja antes e depois e relembre atentado que mudou o mundo
Mundo

11 de Setembro: veja antes e depois e relembre atentado que mudou o mundo

Ataque de terroristas da Al Qaeda resultou na morte de quase três mil pessoas

Mylena Gadelha
11 de Setembro de 2025
Adolescente usando smartphone no sofá, concentrado na tela, com fundo de ambiente doméstico bem iluminado e ambiente tranquilo, ilustrando recomendação dos parlamentares franceses de proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos
Mundo

Parlamentares franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Políticos ainda afirmaram que pessoas com idades entre 15 e 18 anos deveriam seguir um "toque de recolher digital" noturno

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
A Polônia conta com Sistema Nacional de Informação de Drones (KSID), desde o ano passado
Mundo

Espaço aéreo no leste da Polônia sofre restrições em meio a tensões com Moscou

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, vários drones lançados por Moscou entraram no espaço aéreo polonês

AFP e Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem mostra o presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de grau com armação na cor preta e semblante sério enquanto fala sobre fundo roxo, ilustrando veto ao aumento de verbas das universidades.
Mundo

Milei veta aumento de verbas para universidades na Argentina

Presidente defendeu que recursos poderiam desequilibrar as contas públicas

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
Charlie Kirk
Mundo

Morte de Charlie Kirk: veja o que se sabe sobre atentado contra aliado de Trump

Um suspeito do crime foi detido, mas liberado ainda na noite dessa quarta-feira (10)

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
Momento em que Charlie Kirk foi baleado, mostrado em capturas de vídeo
Mundo

Ativista de ultradireita Charlie Kirk morre após ser baleado em universidade, nos EUA

Jovem era aliado do presidente americano Donald Trump

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Estudante armada em escola de Mendonza
Mundo

Adolescente entra armada em escola na Argentina e efetua disparos

Após atirar para o ar, a estudante permaneceu cinco horas no pátio da instituição. Ninguém foi ferido

Redação
10 de Setembro de 2025
Grande protesto na França com muitas pessoas segurando faixas e bandeiras, manifestando contra políticas de Macron e expressando apoio a diversas causas sociais.
Mundo

'Bloqueiem tudo': onda de protestos pela França acontece nesta quarta-feira (10)

Manifestantes vão às ruas contra nomeação de novo premiê, cortes orçamentários e governo do país

Redação
10 de Setembro de 2025
João Paulo Silva Oliveira
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeças de brasileiros' está proibido de usar redes sociais

João Paulo Silva Oliveira foi solto na terça-feira (9) e deverá cumprir medidas condicionantes enquanto aguarda julgamento

Redação
10 de Setembro de 2025
Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo
Mundo

Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo

A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Esta combinação de imagens mostra a Governadora do FED, Lisa Cook, a esquerda, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falando, a direita, ilustrando decisão da Justiça do EUA que proíbe temporariamente Trump de demitir Lisa
Mundo

Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

Funcionária rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e entrou com ação no Judiciário

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Fotos do português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente

Redação
09 de Setembro de 2025
Incêndio no prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, durante protestos que matou Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, queimada viva
Mundo

Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país

Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital

Redação
09 de Setembro de 2025
Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos
Mundo

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos

Manifestações ocorreram após ministério nepalês anunciar o bloqueio de plataformas como Facebook e Youtube

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos
Mundo

Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Maggie competiu em provas de adestramento, cross country e salto em níveis locais
Mundo

Hipista de 80 anos morre após ser pisoteada por cavalo na Inglaterra

Ela sofreu fraturas e ferimentos no peito

Redação
09 de Setembro de 2025