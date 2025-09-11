FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk
Órgão federal norte-americano continua buscas pelo atirador, responsável pelo assassinato na quarta (10)
O FBI divulgou, nesta quinta-feira (11), imagens de um homem suspeito de envolvimento na morte do ativista da extrema-direita norte-americana Charlie Kirk. O conservador morreu na quarta (10), durante um evento na Universidade de Utah Valley.
Até então, o órgão apontou o homem como 'Person of Interest', expressão geralmente utilizada para definir pessoas que não foram formalmente acusadas ou decretadas como suspeitas, mas que podem possuir informações relevantes sobre crimes.
Nas imagens, o homem, que não teve a identidade revelada, aparece trajando calça jeans, camisa preta estampada com bandeira dos Estados Unidos, um boné e um óculos escuros.
Veja também
"Pedimos a ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley", escreveu o FBI em página oficial nas redes sociais, deixando também os números de contato.
Arma do crime
Além disso, ainda nesta quinta, o FBI apontou que a arma utilizada no assassinato foi encontrada. Localizada em uma área de mata, o item é uma 'bolt action rifle', uma espécie de fuzil, a ser analisada para a coleta de impressões digitais.
Informações indicam que o responsável pelo crime chegou ao campus minutos antes do início do evento com Kirk, sendo visto em imagens de câmeras de segurança acessando o telhado de um prédio nos arredores.
"Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo", declarou o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Manson.
Veja também
Duas pessoas foram detidas na quarta, mas liberadas em seguidas, pois não possuíam conexão com o atirador. Agora, o órgão federal iniciou força-tarefa para capturar o responsável, já que o tempo é crucial para evitar complicação nas buscas.
Crime registrado
O momento em que Charlie Kirk, de 31 anos, foi atingido pelo disparo acabou sendo registrado em vídeo.
As imagens mostram Kirk discursando para uma grande multidão ao ar livre, sentado em uma tenda. De repente, um estalo alto, semelhante a um tiro, é ouvido, e ele cai da cadeira. Ao perceber o ocorrido, várias pessoas presentes começam a correr.
Kirk chegou a ser atendido, mas faleceu no hospital. A informação da morte foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, por meio da rede Truth Social.
"O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto", escreveu ele, apontando Kirk como "o coração da juventude dos Estados Unidos da América".