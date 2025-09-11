Diário do Nordeste
Parlamentares franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Políticos ainda afirmaram que pessoas com idades entre 15 e 18 anos deveriam seguir um "toque de recolher digital" noturno

Escrito por
e
(Atualizado às 09:25)
Mundo
Adolescente usando smartphone no sofá, concentrado na tela, com fundo de ambiente doméstico bem iluminado e ambiente tranquilo, ilustrando recomendação dos parlamentares franceses de proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos
Legenda: Recomendações foram apresentadas num relatório elaborado pela comissão de legisladores sobre o TikTok
Foto: Frame Stock Footage/Shuttertsock

Os parlamentares recomendaram, nesta quinta-feira (11), que adolescentes menores de 15 anos na França sejam proibidos de usar as redes sociais, enquanto os com idades entre 15 e 18 anos sigam um "toque de recolher digital" noturno. 

As recomendações foram apresentadas em relatório elaborado pela comissão de legisladores sobre o TikTok, após meses de depoimentos de famílias, executivos e influenciadores para analisar o algoritmo do aplicativo chinês, muito popular entre os jovens.

Após a Austrália anunciar, no ano passado, que adotaria leis para impedir o acesso de menores de 16 anos, o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron afirmou querer proibir o uso das redes por crianças e adolescentes.

Além do relatório, o presidente da comissão, Arthur Delaporte, declarou à AFP que apresentou uma denúncia ao Ministério Público contra o TikTok por "colocar em risco a vida" dos usuários.

Comissão analisou dados do TikTok por meses

A comissão foi criada em março para examinar o aplicativo chinês e os efeitos psicológicos dele sobre adolescentes, após uma ação apresentada em 2024 contra a plataforma por sete famílias que a acusaram de expor os filhos a conteúdos que incitavam o suicídio.

O TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, insistiu que a segurança dos jovens é sua "prioridade máxima". Porém, para Arthur Delaporte, a plataforma "colocou deliberadamente em risco a saúde e a vida de seus usuários". "Não há dúvida de que a plataforma sabe o que está falhando, que seu algoritmo é problemático", acrescentou.

Representantes do TikTok declararam à comissão que o aplicativo utiliza um sistema de moderação aprimorado com inteligência artificial que, no ano passado, detectou 98% do conteúdo que infringia suas condições de uso na França. Segundo os legisladores, as medidas são insuficientes e as normas do aplicativo são "muito fáceis de contornar".

O relatório da comissão recomenda que a proibição para menores de 15 anos possa ser ampliada até os 18 anos se, nos próximos três anos, as plataformas não respeitarem a legislação europeia.

A proposta de "toque de recolher digital" para pessoas de 15 a 18 anos consiste em que as redes sociais não estejam disponíveis para esta faixa etária das 22h às 8h.

