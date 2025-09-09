Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país
Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital
Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, Jhala Nath Khanal, morreu nesta terça-feira (9) após sua casa ter sido incendiada por manifestantes em Katmandu, conforme informações do jornal O Globo. Desde a segunda-feira (8), a capital do país asiático sofre uma onda de protestos, que já culminou em 19 pessoas mortas e mais de 400 feridos.
Conforme a imprensa local, os protestantes prenderam Rajyalaxmi dentro da residência antes de atear fogo no imóvel. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As queimaduras atingiram diversas partes do corpo, inclusive os pulmões, segundo disseram os médicos.
Manifestantes também invadiram e atearam fogo no Parlamento e na Suprema Corte, e em residências de líderes políticos, dentre elas a do primeiro-ministro KP Sharma Oli, que renunciou ao cargo nesta terça (9).
Veja também
Bloqueio das redes sociais
A onda de protestos ocorreu depois que o Ministério da Comunicação e Tecnologias da Informação nepalês anunciou o bloqueio de 26 redes sociais, entre elas Facebook, Youtube e LinkedIn, por não terem se registrado no País, como determina a lei.
A insatisfação popular aumentou nos últimos dias após vídeos viralizados no TikTok, que não foi bloqueado, mostrarem o contraste entre as dificuldades enfrentadas pela maioria dos nepaleses e o estilo de vida luxuoso dos filhos de autoridades políticas.
Na segunda (8), a situação se tornou violenta, quando vários manifestantes tentaram cruzar o cordão de segurança e acessar o Parlamento. A polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, jatos d'água, golpes de cassetetes e disparos de munição letal.