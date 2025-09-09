Diário do Nordeste
Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país

Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Incêndio no prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, durante protestos que matou Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, queimada viva
Legenda: Manifestantes incendiaram o principal prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu
Foto: ANUP OJHA / AFP

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, Jhala Nath Khanal, morreu nesta terça-feira (9) após sua casa ter sido incendiada por manifestantes em Katmandu, conforme informações do jornal O Globo. Desde a segunda-feira (8), a capital do país asiático sofre uma onda de protestos, que já culminou em 19 pessoas mortas e mais de 400 feridos

Conforme a imprensa local, os protestantes prenderam Rajyalaxmi dentro da residência antes de atear fogo no imóvel. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As queimaduras atingiram diversas partes do corpo, inclusive os pulmões, segundo disseram os médicos. 

Manifestantes também invadiram e atearam fogo no Parlamento e na Suprema Corte, e em residências de líderes políticos, dentre elas a do primeiro-ministro KP Sharma Oli, que renunciou ao cargo nesta terça (9). 

Bloqueio das redes sociais

A onda de protestos ocorreu depois que o Ministério da Comunicação e Tecnologias da Informação nepalês anunciou o bloqueio de 26 redes sociais, entre elas Facebook, Youtube e LinkedIn, por não terem se registrado no País, como determina a lei. 

A insatisfação popular aumentou nos últimos dias após vídeos viralizados no TikTok, que não foi bloqueado, mostrarem o contraste entre as dificuldades enfrentadas pela maioria dos nepaleses e o estilo de vida luxuoso dos filhos de autoridades políticas.

Na segunda (8), a situação se tornou violenta, quando vários manifestantes tentaram cruzar o cordão de segurança e acessar o Parlamento. A polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, jatos d'água, golpes de cassetetes e disparos de munição letal.

 

 

 

 

