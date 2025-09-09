Hipista de 80 anos morre após ser pisoteada por cavalo na Inglaterra

A hipista Margaret Davies, 80, popularmente chamada de Maggie, morreu após complicações decorrentes de um acidente com o próprio cavalo, em Norfolk, na Inglaterra. Segundo o jornal The Sun, ao levar Benny para o pasto, o animal se assustou, derrubou a tutora e ela acabou sendo pisoteada.

O acidente com o animal aconteceu em 8 de agosto, e Maggie faleceu no dia 24 do mesmo mês. Ela sofreu fraturas e ferimentos no peito, foi internada no Hospital Universitário de Norfolk e Norwich, mas desenvolveu pneumonia durante o tratamento.

A médica legista Johanna Thompson concluiu que a morte foi acidental, destacando que Maggie recebeu todos os cuidados médicos possíveis.

Homenagens

Nome respeitado na comunidade equestre, Maggie competiu em provas de adestramento, cross country e salto em níveis locais e internacionais. O marido, o oftalmologista aposentado Peter Davies, lembrou, nas redes sociais, a afinidade da esposa com os animais desde a infância.

O Carousel Riding Club, do qual ela foi presidente, também prestou homenagem. Em nota, destacou a paixão da hipista pelo adestramento: “Maggie pode ter se mudado para cuidar de um novo estábulo no céu, mas permanecerá em nossos corações para sempre”.