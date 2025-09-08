Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos

Um ataque a tiros deixou cinco pessoas mortas e pelo menos 10 feridas em Jerusalém Leste, nesta segunda-feira (8), segundo informaram os serviços de emergência de Israel. As vítimas mortas são quatro homens e uma mulher, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital Shaare Tzedek de Jerusalém.

Entre os feridos, sete estão em estado grave, segundo comunicado de Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Veja também Ciência Eclipse lunar total: confira as melhores imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo Mundo Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Ataque em um ponto de ônibus

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.

"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia. "Foi uma cena muito difícil", declarou o enfermeiro Fadi Dekaidek em comunicado publicado pelos serviços de emergência.

O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".

Em um comunicado, o movimento islamista Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos. "Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma a nota do Hamas.