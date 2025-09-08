Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Escrito por
e
(Atualizado às 09:23)
Mundo
Equipes de segurança no local do ataque a tiros em Jerusalém
Legenda: Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus
Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Um ataque a tiros deixou cinco pessoas mortas e pelo menos 10 feridas em Jerusalém Leste, nesta segunda-feira (8), segundo informaram os serviços de emergência de Israel. As vítimas mortas são quatro homens e uma mulher, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital Shaare Tzedek de Jerusalém. 

Entre os feridos, sete estão em estado grave, segundo comunicado de Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Veja também

teaser image
Ciência

Eclipse lunar total: confira as melhores imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo

teaser image
Mundo

Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Ataque em um ponto de ônibus

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, dois criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus.

"Um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores", informou a polícia. "Foi uma cena muito difícil", declarou o enfermeiro Fadi Dekaidek em comunicado publicado pelos serviços de emergência.

O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião "com os comandantes das forças de segurança".

Em um comunicado, o movimento islamista Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos. "Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma a nota do Hamas.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de armação redonda e camiseta preta, em fundo azul, com expressão serena, ilustrando derrota sofrida pelo partido em eleições na Argentina
Mundo

Partido de Milei sofre dura derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Pleito é considerado crucial às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato

Redação e AFP
Há 19 minutos
Equipes de segurança no local do ataque a tiros em Jerusalém
Mundo

Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Redação e AFP
Há 1 hora
carlo acutis canonizado millennial italita vaticano milagres brasil
Mundo

Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Um dos milagres foi registrado no Brasil

Redação
07 de Setembro de 2025
Carlo Acutis
Mundo

Carlo Acutis, 1º santo millennial, é canonizado

Cerimônia foi a primeira realizada pelo Papa Leão XIV desde que assumiu o pontificado

Redação
07 de Setembro de 2025
Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7)
Mundo

Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7/09)?

Papa Leão XIV canoniza o primeiro santo “millennial” em cerimônia histórica no Vaticano

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem divulgada pela Presidência venezuelana mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Mundo

Maduro quer reduzir tensões para prevenir 'conflito militar de grande impacto'

Equipamentos militares dos Estados Unidos e Venezuela estariam disputando território no Caribe e alimentando o clima de tensão entre eles

Redação
06 de Setembro de 2025
Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu
Mundo

Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu

Exército acusa Hamas de usar prédios como base de operações; ONU alerta para risco humanitário

Redação
06 de Setembro de 2025
Acidente com bondinho em Lisboa, que deixou 16 mortos e vários feridos
Mundo

Homem apontado como morto após acidente de bondinho em Lisboa é encontrado vivo em hospital

Até o momento, pelo menos 16 pessoas morreram no acidente com descarrilamento

Redação
06 de Setembro de 2025
Com governo Trump, ICE prende 475 imigrantes em fábrica da Hyundai na Geórgia
Mundo

EUA prendem 475 imigrantes em fábrica da Hyundai no estado da Geórgia

Maior operação do ICE em um único dia nos 22 anos do órgão

Redação
05 de Setembro de 2025
EUA enviam caças F-35 para Porto Rico e ampliam tensão com Venezuela
Mundo

EUA enviam caças F-35 para Porto Rico e ampliam tensão com Venezuela

Pentágono adverte Caracas após sobrevoo de caças venezuelanos sobre destroyer americano

Redação
05 de Setembro de 2025
Corpo de Acutis está colocado em igreja de Assis, na Itália, e recebe fiéis. Na foto, pessoa ajoelhada diante do corpo
Mundo

Primeiro 'santo millennial', Carlo Acutis tem corpo preservado exposto em igreja na Itália; entenda

Corpo de jovem italiano que será canonizado neste domingo (7) chama atenção pelo estado de conservação

Redação
05 de Setembro de 2025
Carlo Acutis que terá cerimônia de canonização
Mundo

Vaticano inicia preparativos para canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo ‘millennial’

Acutis ficou conhecido por criar conteúdos cristãos na Internet

Redação
04 de Setembro de 2025
Pessoa na ponta de Iate de luxo após naufrágio na Turquia
Mundo

Iate milionário naufraga na costa da Turquia; vídeo mostra tripulação pulando no mar

A embarcação afundou durante sua viagem inaugural na cidade de Ereğli, Zonguldak

Redação
04 de Setembro de 2025
Local do acidente com bondinho
Mundo

Brasileiro está entre os feridos em acidente com bondinho de Lisboa, diz cônsul do Brasil

A vítima foi socorrida com ferimentos leves e teve alta

Redação
04 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas em barco navegando por rio na Nigéria ilustra naufrágio que deixou mais de 30 pessoas mortas
Mundo

Naufrágio em rio na Nigéria deixa mais de 30 mortos

Embarcação trasportava mais de 80 passageiros

Redação e AFP
04 de Setembro de 2025
Entrada da universidade norte-americana com uma bandeira vermelha e a letra H de Harvard em branco para matéria sobre derrubada de corte bilionário de Trump
Mundo

Juíza dos EUA derruba corte de R$ 14 bilhões de fundos de Harvard ordenado por Trump

Em maio, a mesma juíza bloqueou temporariamente a decisão do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular e aceitar estudantes estrangeiros

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Foto do ministro do STF, Alexandre de Moraes para matéria sobre departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky
Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Notificação marca o início da verificação do cumprimento da lei pelas instituições financeiras

Redação
03 de Setembro de 2025
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas conversando na rua, com uma mulher falando ao telefone e outras sentadas ou de pé ao redor, em um cenário urbano movimentado.
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

Lei de 1718 foi pensada originalmente para impedir a ação de espiões em solo norte-americano

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
02 de Setembro de 2025