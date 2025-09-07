O beato Carlo Acutis, primeiro santo millennial canonizado neste domingo (7), no Vaticano, teve dois milagres reconhecidos pela Igreja. Um deles aconteceu no Brasil.

Milagre envolvendo pâncreas anular

Há informações de que o jovem teria curado um menino em Campo Grande. Aos 2 anos de idade, Matheus Vianna foi diagnosticado com pâncreas anular, uma doença rara.

Um dos sintomas era a repetição de vômitos, quadro que só poderia ser curado, conforme a medicina, com cirurgia. Matheus estava magro e fraco e teria sido curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue de Carlos Acutis.

O milagre foi em 2013, quando o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, "trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu ao futuro santo", de acordo com a avó do menino em entrevista ao UOL.

A família diz que Matheus perguntou ao avô o que era um milagre e ele disse: "é quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e ela se realiza".

O menino teria estendido os braços para tocar na peça e pedido para "parar de vomitar". A família notou mudança no quadro de saúde e os exames foram repetidos, agora já sem mostrar a lesão. Matheus hoje tem 15 anos e vive em Goiás.

Milagre envolvendo a reversão de um coma

O outro milagre atribuído a Acutis foi a cura de Valeria Valverde. Aos 21 anos, a costa-riquenha entrou em coma após sofrer um acidente de bicicleta, na Itália.

A mãe da jovem fez uma peregrinação para rezar pela cura da filha e foi ao túmulo de Acutis. Lá, deixou um bilhete escrito e, no mesmo dia, Valéria voltou a respirar sozinha.

Nos dias seguintes, a melhora permaneceu e ela recuperou os movimentos dos membros superiores e parte da fala.

O QUE ACONTECEU COM CARLO ACUTIS

Carlo morreu aos 15 anos, quando foi acometido por um quadro agudo de leucemia. Ele nasceu nos anos 1990.

Acutis foi canonizado no Vaticano pelo papa Leão XIV. Ao que noticiou a Agência Brasil, esta é a primeira solenidade do tipo desde que o atual líder religioso assumiu seu pontificado, em maio deste ano.

A canonização de Carlo Acutis foi realizada após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo.