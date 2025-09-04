Vaticano inicia preparativos para canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo ‘millennial’

O primeiro santo ‘millennial’ será canonizado no próximo domingo, dia 7 de setembro. Na manhã desta quinta-feira (4), o Vaticano já iniciou os preparativos para o processo. Uma foto do ‘padroeiro da internet’ foi cocada na entrada da Basílica de São Pedro, onde a cerimônia de canonização deve acontecer.

A data de canonização foi anunciada pelo Papa Leão XIV. Inicialmente, a canonização estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes. A mudança da data foi em decorrência da morte do Papa Francisco.

Como Carlo Acutis morreu?

Acutis ficou conhecido por criar conteúdos cristãos na Internet. Ele fez um site para catalogar milagres e recebeu o apelido de "influencer da santidade". O jovem morreu em 2006, aos 15 anos, devido a uma leucemia.

Milagres do jovem padroeiro

O jovem italiano será canonizado devido a dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica. O primeiro aconteceu em 2010, no Brasil, quando um menino de 7 anos com problemas graves no pâncreas foi curado. Segundo o Vaticano, o avô tocou as roupas de Acutis, expostas em uma paróquia de Campo Grande, e pediu pela cura do neto.

Dez anos depois, o feito foi reconhecido pela Igreja, e Acutis, beatificado pelo Vaticano. Esse é o primeiro passo para a santidade.

Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra.

O segundo milagre foi reconhecido pelo Papa Francisco em 2024 e envolve a cura de uma menina da Costa Rica, que sofreu um grave traumatismo craniano, em 2022.