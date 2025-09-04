Iate milionário naufraga na costa da Turquia; vídeo mostra tripulação pulando no mar
A embarcação afundou durante sua viagem inaugural na cidade de Ereğli, Zonguldak
O iate de luxo Dolce Vento, com valor estimado em cerca de R$ 5,1 milhões, inclinou-se e, em poucos minutos, naufragou, na última terça-feira (2). O acidente ocorreu na cidade de Ereğli, Zonguldak, no norte da Turquia. O dono da embarcação, o capitão e mais dois tripulantes foram vistos pulando no mar após o veículo virar. Apesar do susto, todos conseguiram chegar à costa em segurança.
Segundo o The Times of India, as autoridades locais isolaram a área para preservar o local do acidente, e uma investigação foi aberta para apurar as causas do naufrágio.
Um vídeo amador registrado por testemunhas mostra o momento em que o iate se inclina e afunda rapidamente no mar.
Iate Dolce Vento
O Dolce Vento, que tem 24 e 30 metros de comprimento, foi construído no estaleiro Med Yilmaz e entregue ao proprietário em Istambul, de acordo com o jornal inglês The Sun.